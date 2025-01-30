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Средства населения в банках выросли в 1,5 раза, заявил ЦБ - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Средства населения в банках выросли в 1,5 раза, заявил ЦБ
Средства населения в банках выросли в 1,5 раза, заявил ЦБ - 30.01.2025, ПРАЙМ
Средства населения в банках выросли в 1,5 раза, заявил ЦБ
Средства населения в банках РФ за 2024 год выросли на 26,1%, или 11,9 триллиона рублей, против 7,4 триллиона рублей годом ранее, за декабрь рост составил 7,2%,... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:08+0300
2025-01-30T12:08+0300
банк россии
финансы
банки
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ за 2024 год выросли на 26,1%, или 11,9 триллиона рублей, против 7,4 триллиона рублей годом ранее, за декабрь рост составил 7,2%, что сопоставимо с приростом за декабрь 2023 года, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 триллиона рублей (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (+7,4 триллиона рублей, +19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам", - говорится в обзоре. "Средства населения сезонно (в декабре – ред.) выросли на значительные 7,2% (+3,9 триллиона рублей), что в целом сопоставимо с приростом за декабрь 2023 года (+6,9%, +2,9 триллиона рублей). Причинами стали традиционное авансирование январских социальных платежей (в том числе пенсий и пособий на детей), а также выплата годовых бонусов. При этом ряд компаний перенесли выплату премий с 2025 на 2024 год в преддверии повышения налоговых отчислений с 01.01.25", - указывается там же. Рублевые средства выросли как на срочных вкладах (+2,2 триллиона рублей, +6,2%), так и на текущих счетах (+1,7 триллиона рублей, +12,4%). В конце декабря банки немного снизили ставки по вкладам, так как ожидаемого рынком роста ключевой ставки на заседании 20 декабря 2024 года не произошло. В результате максимальные ставки скорректировались на порядка 0,3 п.п., до 21,7% в конце декабря, отмечается в обзоре. "Объем средств на счетах эскроу сократился на 586 миллиардов рублей (8,8%) после роста на 65 миллиардов рублей (+1,0%) в ноябре. Это вызвано рекордным объемом раскрытия счетов эскроу по завершенным проектам (предварительно на 1,1 триллион рублей после 0,3 триллиона рублей за ноябрь) – ввод жилья в эксплуатацию в конце года обычно высокий. В целом за год средства на счетах эскроу выросли на 9,7%, до 6,1 триллиона рублей, и могут стабилизироваться при условии сохранения объема строящегося жилья на текущем уровне", - указывается там же.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
12:08 30.01.2025
 
Средства населения в банках выросли в 1,5 раза, заявил ЦБ

ЦБ: средства населения в банках в 2024 году выросли на 26 процентов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ за 2024 год выросли на 26,1%, или 11,9 триллиона рублей, против 7,4 триллиона рублей годом ранее, за декабрь рост составил 7,2%, что сопоставимо с приростом за декабрь 2023 года, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 триллиона рублей (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (+7,4 триллиона рублей, +19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам", - говорится в обзоре.
"Средства населения сезонно (в декабре – ред.) выросли на значительные 7,2% (+3,9 триллиона рублей), что в целом сопоставимо с приростом за декабрь 2023 года (+6,9%, +2,9 триллиона рублей). Причинами стали традиционное авансирование январских социальных платежей (в том числе пенсий и пособий на детей), а также выплата годовых бонусов. При этом ряд компаний перенесли выплату премий с 2025 на 2024 год в преддверии повышения налоговых отчислений с 01.01.25", - указывается там же.
Рублевые средства выросли как на срочных вкладах (+2,2 триллиона рублей, +6,2%), так и на текущих счетах (+1,7 триллиона рублей, +12,4%). В конце декабря банки немного снизили ставки по вкладам, так как ожидаемого рынком роста ключевой ставки на заседании 20 декабря 2024 года не произошло. В результате максимальные ставки скорректировались на порядка 0,3 п.п., до 21,7% в конце декабря, отмечается в обзоре.
"Объем средств на счетах эскроу сократился на 586 миллиардов рублей (8,8%) после роста на 65 миллиардов рублей (+1,0%) в ноябре. Это вызвано рекордным объемом раскрытия счетов эскроу по завершенным проектам (предварительно на 1,1 триллион рублей после 0,3 триллиона рублей за ноябрь) – ввод жилья в эксплуатацию в конце года обычно высокий. В целом за год средства на счетах эскроу выросли на 9,7%, до 6,1 триллиона рублей, и могут стабилизироваться при условии сохранения объема строящегося жилья на текущем уровне", - указывается там же.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий
23 января, 18:00
 
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