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Крушение над Вашингтоном можно было предотвратить, заявил Минтранс США
Крушение над Вашингтоном можно было предотвратить, заявил Минтранс США - 30.01.2025, ПРАЙМ
Крушение над Вашингтоном можно было предотвратить, заявил Минтранс США
Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном могла быть предотвращена. Такое мнение выразил глава американского министерства транспорта Шон Даффи. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:22+0300
2025-01-30T16:22+0300
2025-01-30T16:29+0300
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном могла быть предотвращена. Такое мнение выразил глава американского министерства транспорта Шон Даффи."Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно", - отметил глава ведомства в беседе с журналистами.Ранее сообщалось, что региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту самолета находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа крупнейшей американской авиакомпании American Airlines. В вертолете находились трое членов экипажа.Ранее Ассоциация фигурного катания США также подтвердила, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились несколько фигуристов. Отмечается, что в авиалайнере были не менее 14 фигуристов. Они и другие участники фигурного катания возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в штате Канзас.
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сша, авиакатастрофа
Происшествия, США, авиакатастрофа
Крушение над Вашингтоном можно было предотвратить, заявил Минтранс США
Глава Минтранса США: авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном могла быть предотвращена. Такое мнение выразил глава американского министерства транспорта Шон Даффи.
"Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно", - отметил глава ведомства в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту самолета находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа крупнейшей американской авиакомпании American Airlines. В вертолете находились трое членов экипажа.
Ранее Ассоциация фигурного катания США также подтвердила, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились несколько фигуристов. Отмечается, что в авиалайнере были не менее 14 фигуристов. Они и другие участники фигурного катания возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в штате Канзас.
CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном