https://1prime.ru/20250130/stolknovenie-854556672.html
СМИ: лайнер и вертолет столкнулись в США на высоте около 90 метров
СМИ: лайнер и вертолет столкнулись в США на высоте около 90 метров - 30.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: лайнер и вертолет столкнулись в США на высоте около 90 метров
Столкновение между региональным пассажирским самолетом и военным вертолетом произошло на высоте около 90 метров в небе над Вашингтоном, передает газета Wall... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:49+0300
2025-01-30T13:49+0300
2025-01-30T13:49+0300
происшествия
сша
авиакатастрофа
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Столкновение между региональным пассажирским самолетом и военным вертолетом произошло на высоте около 90 метров в небе над Вашингтоном, передает газета Wall Street Journal."Столкновение произошло на высоте около 300 футов (91,4 метра - ред.)", - отмечается в публикации.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.
https://1prime.ru/20250130/samolet-854551031.html
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сша, авиакатастрофа
Происшествия, США, авиакатастрофа
СМИ: лайнер и вертолет столкнулись в США на высоте около 90 метров
WSJ: столкновение лайнера и вертолета произошло на высоте около 90 метров
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Столкновение между региональным пассажирским самолетом и военным вертолетом произошло на высоте около 90 метров в небе над Вашингтоном, передает газета Wall Street Journal.
"Столкновение произошло на высоте около 300 футов (91,4 метра - ред.)", - отмечается в публикации.
Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.
В разбившемся в США самолете летели фигуристы Шишкова и Наумов