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Суд арестовал активы компаний группы "Домодедово", акции Каменщика и Когана

Суд арестовал активы компаний группы "Домодедово", акции Каменщика и Когана - 30.01.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал активы компаний группы "Домодедово", акции Каменщика и Когана

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T18:38+0300

2025-01-30T18:38+0300

2025-01-30T18:38+0300

экономика

аэропорт домодедово

арбитражный суд

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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из опубликованного в четверг определения суда. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы, в котором она просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. "Наложить арест на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, в том числе принадлежащие третьим лицам, следующих лиц: Каменщик Дмитрий Владимирович… Коган Валерий Михайлович", - говорится в определении. Суд также обязал Каменщика и Когана "обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества" ООО "ДМЕ Холдинг", привлеченного к делу третьим лицом, и всех компаний ответчиков, запретил Каменщику и Когану давать распоряжения, "направленные на отчуждение или оставление вне юрисдикции Российской Федерации… имущества" компаний группы, а также распоряжения о приостановке работы компаний. Суд запретил органам управления компаний группы "останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность, дестабилизировать любую деятельность по оказанию услуг воздушным транспортом", совершать сделки с земельными участками аэропорта и около аэропорта, а также совершать действия, направленные на вывод денежных средств за исключением выплат, нацеленных "на обеспечение непрерывности хозяйственной деятельности". Суд запретил ФНС России регистрировать сделки с акциями и долями компаний группы и вносить изменения в ЕГРЮЛ, за исключением внесения таких изменений по заявлениям Росимущества. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля. "Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэропорт домодедово, арбитражный суд