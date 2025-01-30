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Новак оценил рост инвестиций в российский ТЭК
Новак оценил рост инвестиций в российский ТЭК - 30.01.2025, ПРАЙМ
Новак оценил рост инвестиций в российский ТЭК
Объем инвестиций в отрасли ТЭК в России по итогам 2024 года вырос на 48% и составил 10,5 триллиона рублей, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:03+0300
2025-01-30T14:03+0300
2025-01-30T14:03+0300
энергетика
россия
тэк
александр новак
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций в отрасли ТЭК в России по итогам 2024 года вырос на 48% и составил 10,5 триллиона рублей, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Топливно-энергетический комплекс остается ключевым сектором промышленности и одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций. Доля ТЭК в ВВП составляет порядка 20%, объем инвестиций по итогам прошлого года - 10,5 триллиона рублей", - указал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В презентации Новака, представленной им в феврале прошлого года, говорилось, что в 2023 году инвестиции в ТЭК составили 7,1 триллиона рублей. Таким образом, показатель вырос на 48%.
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россия, тэк, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, ТЭК, Александр Новак
Новак оценил рост инвестиций в российский ТЭК
Новак: инвестиции в российский ТЭК в 2024 году выросли на 48%
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций в отрасли ТЭК в России по итогам 2024 года вырос на 48% и составил 10,5 триллиона рублей, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Топливно-энергетический комплекс остается ключевым сектором промышленности и одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций. Доля ТЭК в ВВП составляет порядка 20%, объем инвестиций по итогам прошлого года - 10,5 триллиона рублей", - указал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
В презентации Новака, представленной им в феврале прошлого года, говорилось, что в 2023 году инвестиции в ТЭК составили 7,1 триллиона рублей. Таким образом, показатель вырос на 48%.
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК