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CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном - 30.01.2025, ПРАЙМ
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CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном
CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном - 30.01.2025, ПРАЙМ
CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном
В результате столкновения пассажирского авиалайнера с военным вертолетом из реки Потомак в Вашингтоне были извлечены 18 тел погибших, говорится в сообщении... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:02+0300
2025-01-30T09:13+0300
происшествия
сша
авиакатастрофа
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В результате столкновения пассажирского авиалайнера с военным вертолетом из реки Потомак в Вашингтоне были извлечены 18 тел погибших, говорится в сообщении телеканала CBS."Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", — сказано в заявлении.Авария произошла недалеко от столичного аэропорта Рейгана, где обнаружены обломки самолета Bombardier CRJ700 и вертолета Black Hawk. На борту самолета находилось 64 человека, и все они, предположительно, погибли.В то время, как вертолет проводил тренировочный полет, на его борту находились трое военных, не являющихся высокопоставленными представителями. В ФБР отметили, что на данный момент нет каких-либо доказательств, указывающих на причастность крушения к уголовным или террористическим организациям.Согласно данным телеканала NBC, в результате столкновения самолет раскололся на две части.Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу происшествия и задался вопросом, почему военные не смогли изменить курс, так как катастрофы можно было избежать."Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул?", - отметил американский лидер.В Пентагоне в свою очередь подтвердили, что вертолет армии США Black Hawk следовал с базы, находящейся в 40 километрах от Вашингтона.
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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
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сша, авиакатастрофа
Происшествия, США, авиакатастрофа
09:02 30.01.2025 (обновлено: 09:13 30.01.2025)
 
CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном

CBS: из реки Потомак под Вашингтоном достали тела 18 жертв авиакатастрофы

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В результате столкновения пассажирского авиалайнера с военным вертолетом из реки Потомак в Вашингтоне были извлечены 18 тел погибших, говорится в сообщении телеканала CBS.
"Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", — сказано в заявлении.
Авария произошла недалеко от столичного аэропорта Рейгана, где обнаружены обломки самолета Bombardier CRJ700 и вертолета Black Hawk. На борту самолета находилось 64 человека, и все они, предположительно, погибли.
В то время, как вертолет проводил тренировочный полет, на его борту находились трое военных, не являющихся высокопоставленными представителями. В ФБР отметили, что на данный момент нет каких-либо доказательств, указывающих на причастность крушения к уголовным или террористическим организациям.
Согласно данным телеканала NBC, в результате столкновения самолет раскололся на две части.
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу происшествия и задался вопросом, почему военные не смогли изменить курс, так как катастрофы можно было избежать.
"Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул?", - отметил американский лидер.
В Пентагоне в свою очередь подтвердили, что вертолет армии США Black Hawk следовал с базы, находящейся в 40 километрах от Вашингтона.
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