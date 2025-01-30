https://1prime.ru/20250130/tela-854547300.html

CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном

CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном - 30.01.2025, ПРАЙМ

CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном

В результате столкновения пассажирского авиалайнера с военным вертолетом из реки Потомак в Вашингтоне были извлечены 18 тел погибших, говорится в сообщении... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T09:02+0300

2025-01-30T09:02+0300

2025-01-30T09:13+0300

происшествия

сша

авиакатастрофа

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В результате столкновения пассажирского авиалайнера с военным вертолетом из реки Потомак в Вашингтоне были извлечены 18 тел погибших, говорится в сообщении телеканала CBS."Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", — сказано в заявлении.Авария произошла недалеко от столичного аэропорта Рейгана, где обнаружены обломки самолета Bombardier CRJ700 и вертолета Black Hawk. На борту самолета находилось 64 человека, и все они, предположительно, погибли.В то время, как вертолет проводил тренировочный полет, на его борту находились трое военных, не являющихся высокопоставленными представителями. В ФБР отметили, что на данный момент нет каких-либо доказательств, указывающих на причастность крушения к уголовным или террористическим организациям.Согласно данным телеканала NBC, в результате столкновения самолет раскололся на две части.Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу происшествия и задался вопросом, почему военные не смогли изменить курс, так как катастрофы можно было избежать."Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул?", - отметил американский лидер.В Пентагоне в свою очередь подтвердили, что вертолет армии США Black Hawk следовал с базы, находящейся в 40 километрах от Вашингтона.

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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета 2025-01-30T09:02+0300 true PT0M13S

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сша, авиакатастрофа