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На ремонт Комсомольской ТЭЦ-2 направят около 1,3 миллиарда рублей

На ремонт Комсомольской ТЭЦ-2 направят около 1,3 миллиарда рублей - 30.01.2025, ПРАЙМ

На ремонт Комсомольской ТЭЦ-2 направят около 1,3 миллиарда рублей

Порядка 1,3 миллиарда рублей направят на ремонт Комсомольской ТЭЦ-2 в текущем году, сообщили РИА Новости в хабаровском филиале Дальневосточной генерирующей... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T04:36+0300

2025-01-30T04:36+0300

2025-01-30T04:36+0300

энергетика

хабаровск

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 30 янв - ПРАЙМ. Порядка 1,3 миллиарда рублей направят на ремонт Комсомольской ТЭЦ-2 в текущем году, сообщили РИА Новости в хабаровском филиале Дальневосточной генерирующей компании (АО "ДГК", входит в Группу РусГидро). "Комсомольская ТЭЦ-2 готовится к масштабной ремонтной кампании 2025 года, на которую будет направлено порядка 1,3 миллиарда рублей. Ремонтные работы также затронут Комсомольскую ТЭЦ-1, входящую в состав КТЭЦ-2", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что в 2025 году запланировано проведение семи капитальных и 20 текущих ремонтов на обеих станциях. Ключевым направлением ремонтной кампании станет обновление оборудования на Комсомольской ТЭЦ-2, где проведут ремонт двух котлоагрегатов, включая модернизацию системы управления на одном из них, а также ремонт турбоустановки. Кроме того, будет произведена замена множества элементов и восстановление поврежденных участков. Также запланирован капремонт трансформатора. "На Комсомольской ТЭЦ-1 также пройдет ремонт двух котлов с заменой металлических элементов и восстановлением кирпичной кладки топки. На котле №5 планируется замена нескольких тонн труб. В рамках текущих ремонтов на КТЭЦ-2 предстоит обслуживание котлов №6 и №9, турбоагрегата №5 с заменой рабочих колес, ремонтом маслосистемы и регулирующих клапанов, а также заменой арматуры", - пояснил представитель филиала. Кроме того, будет продолжена реализация долгосрочной программы повышения надежности, предусматривающая выполнение 54 мероприятий на общую сумму почти 700 миллионов рублей. Ремонтная кампания 2025 года станет одной из самых масштабных. Подготовка к ней ведется с прошлого года, работы начнутся в ближайшее время, отметил собеседник агентства.

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