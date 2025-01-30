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Толоконникову* объявили в международный розыск
Толоконникову* объявили в международный розыск - 30.01.2025, ПРАЙМ
Толоконникову* объявили в международный розыск
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T18:10+0300
2025-01-30T18:10+0300
2025-01-30T18:10+0300
суд
уголовное дело
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Толоконникова* Надежда Андреевна уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – уточнили там. Ранее Московский городской суд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Ей вменяется часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой по этому делу в федеральный розыск. Как следует из открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США. Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание на условное, а Толоконникова и Алехина освободились из колонии в декабре 2013-го по амнистии.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента
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суд, уголовное дело
Толоконникову* объявили в международный розыск
Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Толоконникова* Надежда Андреевна уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – уточнили там.
Ранее Московский городской суд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Ей вменяется часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой по этому делу в федеральный розыск.
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск
Как следует из открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США.
Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание на условное, а Толоконникова и Алехина освободились из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
* Лицо, выполняющее функции иностранного агента