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Толоконникову* объявили в международный розыск

Толоконникову* объявили в международный розыск - 30.01.2025, ПРАЙМ

Толоконникову* объявили в международный розыск

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T18:10+0300

2025-01-30T18:10+0300

2025-01-30T18:10+0300

суд

уголовное дело

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Толоконникова* Надежда Андреевна уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – уточнили там. Ранее Московский городской суд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Ей вменяется часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой по этому делу в федеральный розыск. Как следует из открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США. Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание на условное, а Толоконникова и Алехина освободились из колонии в декабре 2013-го по амнистии.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://1prime.ru/20240128/842913952.html

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