Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Толоконникову* объявили в международный розыск - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250130/tolokonnikova-854566956.html
Толоконникову* объявили в международный розыск
Толоконникову* объявили в международный розыск - 30.01.2025, ПРАЙМ
Толоконникову* объявили в международный розыск
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T18:10+0300
2025-01-30T18:10+0300
суд
уголовное дело
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/92/841449261_0:288:3086:2024_1920x0_80_0_0_dec098a42b58e86cd0b3fb437a3c13db.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Толоконникова* Надежда Андреевна уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – уточнили там. Ранее Московский городской суд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Ей вменяется часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой по этому делу в федеральный розыск. Как следует из открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США. Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание на условное, а Толоконникова и Алехина освободились из колонии в декабре 2013-го по амнистии.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://1prime.ru/20240128/842913952.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/92/841449261_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ec70adacfaa8904d101109659654fbb2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, уголовное дело
суд, уголовное дело
18:10 30.01.2025
 
Толоконникову* объявили в международный розыск

Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Толоконникова* Надежда Андреевна уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником", – уточнили там.
Ранее Московский городской суд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Ей вменяется часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой по этому делу в федеральный розыск.
Наручники.
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск
28 января 2024, 22:48
Как следует из открытых источников, Толоконникова* последние несколько лет живет в США.
Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание на условное, а Толоконникова и Алехина освободились из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
* Лицо, выполняющее функции иностранного агента
 
судуголовное дело
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала