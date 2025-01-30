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Товарооборот России и Казахстана превысил 2,6 триллиона рублей

Товарооборот России и Казахстана превысил 2,6 триллиона рублей - 30.01.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Казахстана превысил 2,6 триллиона рублей

Взаимный товарооборот России и Казахстана в 2024 году превысил 2,6 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T10:04+0300

2025-01-30T10:04+0300

2025-01-30T10:04+0300

экономика

россия

казахстан

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АСТАНА, 30 янв - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Казахстана в 2024 году превысил 2,6 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана… товарооборот превысил 2 триллиона 600 миллиардов рублей или 12 триллионов 700 миллиардов тенге", - сказал Мишустин в ходе российко-казахстанских переговоров. Глава российского кабмина отметил большую работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. "В Казахстане успешно реализовываются стратегические проекты в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры", - добавил российский премьер.

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казахстан

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россия, казахстан