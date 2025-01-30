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Трамп заявил, что ФРС несет ответственность за рекордную инфляцию в США

Трамп заявил, что ФРС несет ответственность за рекордную инфляцию в США - 30.01.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ФРС несет ответственность за рекордную инфляцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T01:05+0300

2025-01-30T01:05+0300

2025-01-30T01:05+0300

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ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики. "Из-за того, что Джей Пауэлл и ФРС не смогли остановить проблему, которую сами создали с инфляцией, я сделаю это сам – через увеличение добычи американских энергоресурсов, сокращение регулирования, восстановление баланса международной торговли и перезапуск американского производства", – сказал Трамп в заявлении, опубликованном в соцсети TRUTH Social. По его словам, ФРС допустила серьезные ошибки в банковском регулировании, и теперь министерство финансов теперь возглавит усилия по устранению ненужных ограничений и стимулированию кредитования. "Если бы ФРС тратила меньше времени на гендерную идеологию, зеленую энергетику и фальшивые заявления о проблемах климата, инфляция никогда не стала бы проблемой. Вместо этого мы пережили худшую инфляцию в истории нашей страны", – добавил Трамп. Президент заверил, что его экономическая стратегия не только остановит рост цен, но и сделает США "финансово и в целом снова мощным государством".

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мировая экономика, сша, дональд трамп