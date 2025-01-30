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США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп - 30.01.2025, ПРАЙМ
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США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп
США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп - 30.01.2025, ПРАЙМ
США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп
Соединенные Штаты уже "в контакте" с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил американский... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T20:14+0300
2025-01-30T20:21+0300
происшествия
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дональд трамп
россия
авиакатастрофа
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже "в контакте" с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг."Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, помогут ли власти США в перевозке тел в Россию при том, что между странами нет прямого авиасообщения.При этом Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном."Я не говорил (с Путиным – ред.), нет. Не об этом", – сказал Трамп.Президент также выразил соболезнование в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном."Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту... У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", - заявил он.Директор спортивного клуба города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в катастрофе погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
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сша, дональд трамп, россия, авиакатастрофа
Происшествия, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, авиакатастрофа
20:14 30.01.2025 (обновлено: 20:21 30.01.2025)
 
США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп

Трамп: США "в контакте" с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже "в контакте" с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг.
"Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, помогут ли власти США в перевозке тел в Россию при том, что между странами нет прямого авиасообщения.
При этом Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном.
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета
13:09
"Я не говорил (с Путиным – ред.), нет. Не об этом", – сказал Трамп.
Президент также выразил соболезнование в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном.
"Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту... У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", - заявил он.
Директор спортивного клуба города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в катастрофе погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
 
ПроисшествияСШАДональд ТрампРОССИЯавиакатастрофа
 
 
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