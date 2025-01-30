https://1prime.ru/20250130/tramp-854569790.html

США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп

США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп - 30.01.2025, ПРАЙМ

США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп

Соединенные Штаты уже "в контакте" с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил американский... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T20:14+0300

2025-01-30T20:14+0300

2025-01-30T20:21+0300

происшествия

сша

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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже "в контакте" с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг."Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, помогут ли власти США в перевозке тел в Россию при том, что между странами нет прямого авиасообщения.При этом Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном."Я не говорил (с Путиным – ред.), нет. Не об этом", – сказал Трамп.Президент также выразил соболезнование в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном."Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту... У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", - заявил он.Директор спортивного клуба города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в катастрофе погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

https://1prime.ru/20250130/samolet-854555565.html

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сша, дональд трамп, россия, авиакатастрофа