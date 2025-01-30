https://1prime.ru/20250130/tramp-854569790.html
США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп
США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп - 30.01.2025, ПРАЙМ
США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп
Соединенные Штаты уже "в контакте" с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил американский... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T20:14+0300
2025-01-30T20:14+0300
2025-01-30T20:21+0300
происшествия
сша
дональд трамп
россия
авиакатастрофа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже "в контакте" с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг."Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, помогут ли власти США в перевозке тел в Россию при том, что между странами нет прямого авиасообщения.При этом Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном."Я не говорил (с Путиным – ред.), нет. Не об этом", – сказал Трамп.Президент также выразил соболезнование в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном."Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту... У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", - заявил он.Директор спортивного клуба города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в катастрофе погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
https://1prime.ru/20250130/samolet-854555565.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9c22ba03ff062a13bd6769f3a28e2b8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, россия, авиакатастрофа
Происшествия, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, авиакатастрофа
США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп
Трамп: США "в контакте" с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже "в контакте" с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг.
"Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, помогут ли власти США в перевозке тел в Россию при том, что между странами нет прямого авиасообщения.
При этом Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном.
Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета
"Я не говорил (с Путиным – ред.), нет. Не об этом", – сказал Трамп.
Президент также выразил соболезнование в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном.
"Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту... У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", - заявил он.
Директор спортивного клуба города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в катастрофе погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.