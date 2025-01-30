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Путин отметил потенциал для развития речных перевозок в России - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил потенциал для развития речных перевозок в России
Путин отметил потенциал для развития речных перевозок в России - 30.01.2025, ПРАЙМ
Путин отметил потенциал для развития речных перевозок в России
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:47+0300
2025-01-30T14:47+0300
россия
владимир путин
транспорт
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. Министр в ходе встречи отдельно остановился на вопросах развития речного транспорта, отметив, что он очень востребован, в том числе в части межрегиональных пассажирских перевозок. Также Старовойт сообщил президенту о формировании отдельного проекта "Речные магистрали". "Потенциал очень хороший здесь", - отреагировал Путин. Старовойт согласился с мнением президента и в свою очередь отметил, что ранее речные перевозки незаслуженно были на втором плане.
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россия, владимир путин, транспорт
РОССИЯ, Владимир Путин, Транспорт
14:47 30.01.2025
 
Путин отметил потенциал для развития речных перевозок в России

Путин: у России есть хороший потенциал для расширения речных перевозок в России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России.
Министр в ходе встречи отдельно остановился на вопросах развития речного транспорта, отметив, что он очень востребован, в том числе в части межрегиональных пассажирских перевозок. Также Старовойт сообщил президенту о формировании отдельного проекта "Речные магистрали".
"Потенциал очень хороший здесь", - отреагировал Путин.
Старовойт согласился с мнением президента и в свою очередь отметил, что ранее речные перевозки незаслуженно были на втором плане.
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