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Путин отметил потенциал для развития речных перевозок в России

Путин отметил потенциал для развития речных перевозок в России - 30.01.2025, ПРАЙМ

Путин отметил потенциал для развития речных перевозок в России

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:47+0300

2025-01-30T14:47+0300

2025-01-30T14:47+0300

россия

владимир путин

транспорт

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. Министр в ходе встречи отдельно остановился на вопросах развития речного транспорта, отметив, что он очень востребован, в том числе в части межрегиональных пассажирских перевозок. Также Старовойт сообщил президенту о формировании отдельного проекта "Речные магистрали". "Потенциал очень хороший здесь", - отреагировал Путин. Старовойт согласился с мнением президента и в свою очередь отметил, что ранее речные перевозки незаслуженно были на втором плане.

https://1prime.ru/20250129/investitsii-854526765.html

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россия, владимир путин, транспорт