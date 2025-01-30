Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250130/tranzit-854559438.html
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС
Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:39+0300
2025-01-30T14:39+0300
энергетика
ес
еврокомиссия
транзит газа через украину
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/80/839928099_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_1ef8ae3c5275d82f1807adab0080a526.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением транзита российского газа в Европу. "Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, подтверждает ли Еврокомиссия информацию СМИ о том, что мирные переговоры по Украине будут включать вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину.
https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854452004.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/80/839928099_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79887ca9fc047128eb88672482e54e42.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, еврокомиссия, транзит газа через украину, украина
Энергетика, ЕС, Еврокомиссия, транзит газа через Украину, УКРАИНА
14:39 30.01.2025
 
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС

ЕК не подтвердила связь мирных переговоров по Украине и транзит газа в страны ЕС

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГИС "Суджа"
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением транзита российского газа в Европу.
"Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, подтверждает ли Еврокомиссия информацию СМИ о том, что мирные переговоры по Украине будут включать вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину.
Газовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
Зеленский придумал, как заработать на транзите без российского газа
25 января, 19:49
 
ЭнергетикаЕСЕврокомиссиятранзит газа через УкраинуУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала