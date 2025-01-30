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ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС
Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:39+0300
2025-01-30T14:39+0300
2025-01-30T14:39+0300
энергетика
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транзит газа через украину
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением транзита российского газа в Европу. "Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, подтверждает ли Еврокомиссия информацию СМИ о том, что мирные переговоры по Украине будут включать вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину.
https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854452004.html
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ес, еврокомиссия, транзит газа через украину, украина
Энергетика, ЕС, Еврокомиссия, транзит газа через Украину, УКРАИНА
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров по Украине и транзит газа в страны ЕС
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением транзита российского газа в Европу.
"Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, подтверждает ли Еврокомиссия информацию СМИ о том, что мирные переговоры по Украине будут включать вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину.
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