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ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС

ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС - 30.01.2025, ПРАЙМ

ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС

Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:39+0300

2025-01-30T14:39+0300

2025-01-30T14:39+0300

энергетика

ес

еврокомиссия

транзит газа через украину

украина

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по Украине с восстановлением транзита российского газа в Европу. "Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, подтверждает ли Еврокомиссия информацию СМИ о том, что мирные переговоры по Украине будут включать вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину.

https://1prime.ru/20250125/zelenskiy-854452004.html

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ес, еврокомиссия, транзит газа через украину, украина