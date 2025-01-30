https://1prime.ru/20250130/tsb-854558651.html
ЦБ планирует разработать параметры стандартного ипотечного продукта
ЦБ планирует разработать параметры стандартного ипотечного продукта - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ планирует разработать параметры стандартного ипотечного продукта
Банк России планирует разработать параметры стандартного ипотечного продукта, "где нет никаких подводных камней", сказал директор департамента банковского... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:13+0300
2025-01-30T14:13+0300
2025-01-30T14:13+0300
банк россии
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России планирует разработать параметры стандартного ипотечного продукта, "где нет никаких подводных камней", сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. "Идея, которая у нас в проработке сейчас, это может быть запасной вариант, может быть все равно будем делать, пока не решили - хотим определить параметры так называемого стандартного ипотечного продукта. Что это значит? Это некая такая "хорошая ипотека", где все понятно, где нет никаких подводных камней. Простая, как раньше была ипотека - вот такой и стандартный продукт", - сказал он. Также Данилов отметил, что для такого продукта планируется в регулировании предусмотреть "стандартные риск-весы". "Что такое риск-весы? Про что регулирование? Оно же основано на статистике, и вся статистика, которая накопилась к сегодняшнему моменту, это по сути про тот стандартный продукт, который тогда был. А то, что сейчас выдается, это уже другое… можно будет распространить стандартные риск-весы и резервы на стандартный продукт", - отметил он.
https://1prime.ru/20250130/banki-854556806.html
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ЦБ планирует разработать параметры стандартного ипотечного продукта
Банк России планирует разработать параметры стандартного ипотечного продукта
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России планирует разработать параметры стандартного ипотечного продукта, "где нет никаких подводных камней", сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
"Идея, которая у нас в проработке сейчас, это может быть запасной вариант, может быть все равно будем делать, пока не решили - хотим определить параметры так называемого стандартного ипотечного продукта. Что это значит? Это некая такая "хорошая ипотека", где все понятно, где нет никаких подводных камней. Простая, как раньше была ипотека - вот такой и стандартный продукт", - сказал он.
Также Данилов отметил, что для такого продукта планируется в регулировании предусмотреть "стандартные риск-весы".
"Что такое риск-весы? Про что регулирование? Оно же основано на статистике, и вся статистика, которая накопилась к сегодняшнему моменту, это по сути про тот стандартный продукт, который тогда был. А то, что сейчас выдается, это уже другое… можно будет распространить стандартные риск-весы и резервы на стандартный продукт", - отметил он.
ЦБ заявил о готовности банков в России к введению антициклической надбавки