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Туроператоры в России отметили двукратный рост спроса на туры в Приазовье

Туроператоры в России отметили двукратный рост спроса на туры в Приазовье - 30.01.2025, ПРАЙМ

Туроператоры в России отметили двукратный рост спроса на туры в Приазовье

Крупные туроператоры фиксируют в январе двукратный рост спроса на летний отдых на Азовском побережье Краснодарского края в рамках раннего бронирования,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T10:24+0300

2025-01-30T10:24+0300

2025-01-30T10:24+0300

россия

туризм

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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Крупные туроператоры фиксируют в январе двукратный рост спроса на летний отдых на Азовском побережье Краснодарского края в рамках раннего бронирования, связывают это с запросом на бюджетный отдых, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Количество ранних бронирований летнего отдыха на курортах Азовского побережья Краснодарского края в январе 2025 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщили в ассоциации со ссылкой на крупных туроператоров по внутреннему туризму "Дельфин", "Алеан" и "Мультитур". В ассоциации уточнили, что в общем объеме бронирований доля азовских курортов сейчас достигает 2%, в прошлом году была менее 1%. Эксперты объясняют традиционно небольшую долю в общей структуре спроса ограниченной емкостью курортов побережья. Так, в январском ассортименте туроператоров 65 объектов (гостевые дома, мини-отели, апартаменты и квартиры, виллы, частные дома и коттеджи) в Ейске, 55 в станице Голубицкой и 10 в Темрюкском районе. "Еще в прошлом году отмечался рост интереса к этому направлению среди автотуристов, семейных туристов, предпочитающих бюджетный отдых. Например, цены на размещение в сопоставимых объектах размещения (гостевые дома без питания) на Азовском побережье на 15% ниже, чем в Анапе. Наибольшим спросом пользуются город Ейск с окрестностями, станица Голубицкая, Темрюкский район", - уточнили в АТОР. Эксперты объясняют рост бронирований в Приазовье подорожанием пляжного отдыха на других морских курортах и, как следствие, перетоком туристов в эконом-сегмент. "Играет роль и транзитный турпоток: некоторые автопутешественники по пути в Анапу или Крым останавливаются на 1-2 ночи в Темрюкском районе Азовского побережья. Отельная база курортов Азовского моря представлена преимущественно объектами размещения эконом-сегмента, гостевыми домами без питания, сезон на побережье короткий (с июня по начало сентября), крупных и средних отелей мало. Азовским объектам размещения тяжело конкурировать с анапскими по комфорту, сервису и развлекательной инфраструктуре", - рассказали в ассоциации. "Цены раннего бронирования у многих объектов на 10-20% выше, чем в январе 2024 года. Так, туры на 10 ночей в начале июля в бюджетных гостевых домах в станице Голубицкая и Ейске сейчас стоят от 20-35 тысяч рублей на семью (2 взрослых и 2 детей) без питания. Тур в комфортабельный коттедж с завтраками на семью стоит 160-200 тысяч рублей за 10 дней. Единственный на Азовском побережье отель с системой "все включено" "Тиздар Фэмили Резорт и СПА" "пять звезд" в Темрюкском районе обойдется семье из 4 человек на 10 ночей в 430 110 рублей (с питанием "ультра все включено")", - заключили в АТОР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм