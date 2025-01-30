https://1prime.ru/20250130/turtsiya-854571825.html

В Турции хотят запретить использование соцсетей тем, кому нет 16 лет

В Турции хотят запретить использование соцсетей тем, кому нет 16 лет - 30.01.2025, ПРАЙМ

В Турции хотят запретить использование соцсетей тем, кому нет 16 лет

Турецкие власти планируют в течение 2025 года принять законы, запрещающие использование социальных сетей детьми младше 16 лет, сообщил в четверг министр... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T23:02+0300

2025-01-30T23:02+0300

2025-01-30T23:02+0300

турция

соцсети

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СТАМБУЛ, 30 янв - ПРАЙМ. Турецкие власти планируют в течение 2025 года принять законы, запрещающие использование социальных сетей детьми младше 16 лет, сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Популярная среди подростков онлайн-игра Roblox недоступна в Турции с августа 2024 года после блокировки по решению суда. Министр юстиции Йылмаз Тунч подтвердил, что игра заблокирована в рамках расследования генпрокуратуры Аданы наличия в игре контента, связанного с насилием над детьми. Аналогичным образом заблокирован ресурс Discord. "Мы хотим, чтобы наша молодежь младше 16 лет не заходила в социальные сети. Зачем им это? Там все равно нет ничего для них полезного. Некоторые произошедшие в Турции за последнее время инциденты подтверждают это. Даст Бог, в течение 2025 года мы хотим приложить усилия, чтобы принять ряд регулирующих мер", - заявил министр в эфире телеканала CNN Türk. Уралоглу привел в пример ряд стран, где уже установлены возрастные пороги для использования соцсетей. В августе 2024 года подросток в турецком городе Эскишехир напал на людей с ножом и топором, выйдя в прямой эфир в одной из социальных сетей. СМИ связывали его действия с тем, что он якобы вдохновился компьютерной игрой PUBG. Министр по вопросам коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид заявила, что Индонезия может ввести минимальный возрастной порог для доступа к социальным сетям. А в ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей.

https://1prime.ru/20240805/turtsiya-850683347.html

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турция, соцсети, интернет