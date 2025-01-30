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Новак отметил снижение экспорта угля из России
Новак отметил снижение экспорта угля из России - 30.01.2025, ПРАЙМ
Новак отметил снижение экспорта угля из России
Экспорт угля из России в прошлом году снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:06+0300
2025-01-30T14:06+0300
2025-01-30T14:06+0300
экономика
россия
александр новак
уголь
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт угля из России в прошлом году снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака. "На экспорт (угля из РФ - ред.) было поставлено 196,2 миллиона тонн", - сообщил вице-премьер в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В презентации Новака в прошлом году сообщалось, что экспорт угля в 2023 году составил порядка 213 миллионов тонн. Таким образом, показатель за 2024 год упал на 7,8%.
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россия, александр новак, уголь
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, уголь
Новак отметил снижение экспорта угля из России
Новак: экспорт угля из России снизился до 196,2 миллиона тонн
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт угля из России в прошлом году снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака.
"На экспорт (угля из РФ - ред.) было поставлено 196,2 миллиона тонн", - сообщил вице-премьер в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
В презентации Новака в прошлом году сообщалось, что экспорт угля в 2023 году составил порядка 213 миллионов тонн. Таким образом, показатель за 2024 год упал на 7,8%.
Цены на уголь в крупнейшем порту Ньюкасл достигли рекордного минимума