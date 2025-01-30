https://1prime.ru/20250130/ugol-854557819.html
Новак оценил рост добычи угля в России
Новак оценил рост добычи угля в России - 30.01.2025, ПРАЙМ
Новак оценил рост добычи угля в России
Добыча угля в России в прошлом году выросла на 1,3% и составила порядка 443,5 миллиона тонн против 438 миллиона тонн годом ранее, следует из слов вице-премьера... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:08+0300
2025-01-30T14:08+0300
2025-01-30T14:08+0300
энергетика
россия
александр новак
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/73/841947304_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7e65ff2145758b33567adce9aa226965.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча угля в России в прошлом году выросла на 1,3% и составила порядка 443,5 миллиона тонн против 438 миллиона тонн годом ранее, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака. "Добыча угля в 2024 году (в России – ред.) составила порядка 443,5 миллиона тонн", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В январе минувшего года в аналогичной статье Новак сообщал, что добыча угля в РФ в 2023 году составила около 438 миллионов тонн. Таким образом, показатель добычи в 2024 году вырос на 1,3%.
https://1prime.ru/20241129/poshlina-853191731.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/73/841947304_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_dc2711c46d1c1064fb3202114b814e38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, уголь
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, уголь
Новак оценил рост добычи угля в России
Новак: добыча угля в России по итогам 2024 года выросла до 443,5 миллиона тонн
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча угля в России в прошлом году выросла на 1,3% и составила порядка 443,5 миллиона тонн против 438 миллиона тонн годом ранее, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака.
"Добыча угля в 2024 году (в России – ред.) составила порядка 443,5 миллиона тонн", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
В январе минувшего года в аналогичной статье Новак сообщал, что добыча угля в РФ в 2023 году составила около 438 миллионов тонн. Таким образом, показатель добычи в 2024 году вырос на 1,3%.
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь