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Новак оценил рост добычи угля в России

Новак оценил рост добычи угля в России - 30.01.2025, ПРАЙМ

Новак оценил рост добычи угля в России

Добыча угля в России в прошлом году выросла на 1,3% и составила порядка 443,5 миллиона тонн против 438 миллиона тонн годом ранее, следует из слов вице-премьера... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:08+0300

2025-01-30T14:08+0300

2025-01-30T14:08+0300

энергетика

россия

александр новак

уголь

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча угля в России в прошлом году выросла на 1,3% и составила порядка 443,5 миллиона тонн против 438 миллиона тонн годом ранее, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака. "Добыча угля в 2024 году (в России – ред.) составила порядка 443,5 миллиона тонн", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В январе минувшего года в аналогичной статье Новак сообщал, что добыча угля в РФ в 2023 году составила около 438 миллионов тонн. Таким образом, показатель добычи в 2024 году вырос на 1,3%.

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россия, александр новак, уголь