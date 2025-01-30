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Новак оценил рост добычи угля в России - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Новак оценил рост добычи угля в России
Новак оценил рост добычи угля в России - 30.01.2025, ПРАЙМ
Новак оценил рост добычи угля в России
Добыча угля в России в прошлом году выросла на 1,3% и составила порядка 443,5 миллиона тонн против 438 миллиона тонн годом ранее, следует из слов вице-премьера... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:08+0300
2025-01-30T14:08+0300
энергетика
россия
александр новак
уголь
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча угля в России в прошлом году выросла на 1,3% и составила порядка 443,5 миллиона тонн против 438 миллиона тонн годом ранее, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака. "Добыча угля в 2024 году (в России – ред.) составила порядка 443,5 миллиона тонн", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В январе минувшего года в аналогичной статье Новак сообщал, что добыча угля в РФ в 2023 году составила около 438 миллионов тонн. Таким образом, показатель добычи в 2024 году вырос на 1,3%.
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россия, александр новак, уголь
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, уголь
14:08 30.01.2025
 
Новак оценил рост добычи угля в России

Новак: добыча угля в России по итогам 2024 года выросла до 443,5 миллиона тонн

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча угля в России в прошлом году выросла на 1,3% и составила порядка 443,5 миллиона тонн против 438 миллиона тонн годом ранее, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака.
"Добыча угля в 2024 году (в России – ред.) составила порядка 443,5 миллиона тонн", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
В январе минувшего года в аналогичной статье Новак сообщал, что добыча угля в РФ в 2023 году составила около 438 миллионов тонн. Таким образом, показатель добычи в 2024 году вырос на 1,3%.
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