https://1prime.ru/20250130/ukraina-854570997.html

Долг Киева перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос до $22 млрд

Долг Киева перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос до $22 млрд - 30.01.2025, ПРАЙМ

Долг Киева перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос до $22 млрд

Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов, сообщило украинское отделение Fobes со ссылкой на... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T21:20+0300

2025-01-30T21:20+0300

2025-01-30T21:20+0300

экономика

украина

всемирный банк

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов, сообщило украинское отделение Fobes со ссылкой на данные местного минфина. "За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, до 22,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского отделения Forbes. Как отмечают в украинском Forbes, Всемирный банк стал вторым по объемам иностранным кредитором Украины. Ведущую позиции удерживает Европейский союз, задолженность перед которым за 2024 год выросла на 34%, до 44 миллиарда долларов, без учета Европейских банков развития. Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 7 триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов), или 92% ВВП. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025-м - более 106% ВВП.

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