https://1prime.ru/20250130/vino-854559552.html

Минфин уточнил судьбу законопроекта об онлайн-продаже вина

Минфин уточнил судьбу законопроекта об онлайн-продаже вина - 30.01.2025, ПРАЙМ

Минфин уточнил судьбу законопроекта об онлайн-продаже вина

Вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:43+0300

2025-01-30T14:43+0300

2025-01-30T14:43+0300

экономика

алкоголь

минфин рф

вино

онлайн-торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/20/842312042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e357745b57bfea70e0d1ef9ae7110ed.jpg

АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. "Вопрос заморожен. Законопроект лежит без движения", - ответил Сазанов на вопрос, есть ли продвижение в данном вопросе. Сазанов ранее говорил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против. По его словам, новых решений ведомства не предложили, поскольку "концептуально против".

https://1prime.ru/20250118/vino-854298501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алкоголь, минфин рф, вино, онлайн-торговля