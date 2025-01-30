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Минфин уточнил судьбу законопроекта об онлайн-продаже вина
Минфин уточнил судьбу законопроекта об онлайн-продаже вина - 30.01.2025, ПРАЙМ
Минфин уточнил судьбу законопроекта об онлайн-продаже вина
Вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:43+0300
2025-01-30T14:43+0300
2025-01-30T14:43+0300
экономика
алкоголь
минфин рф
вино
онлайн-торговля
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АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. "Вопрос заморожен. Законопроект лежит без движения", - ответил Сазанов на вопрос, есть ли продвижение в данном вопросе. Сазанов ранее говорил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против. По его словам, новых решений ведомства не предложили, поскольку "концептуально против".
https://1prime.ru/20250118/vino-854298501.html
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алкоголь, минфин рф, вино, онлайн-торговля
Экономика, алкоголь, Минфин РФ, вино, онлайн-торговля
Минфин уточнил судьбу законопроекта об онлайн-продаже вина
Минфин: законопроект об онлайн-продаже вина лежит без движения
АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области.
"Вопрос заморожен. Законопроект лежит без движения", - ответил Сазанов на вопрос, есть ли продвижение в данном вопросе.
Сазанов ранее говорил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против. По его словам, новых решений ведомства не предложили, поскольку "концептуально против".
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