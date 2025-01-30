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Россиян предупредили об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram

Россиян предупредили об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram - 30.01.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram

В Telegram распространяется вирус Mamont, который считывает смс-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи для получения доступа к платежным системам... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T02:02+0300

2025-01-30T02:02+0300

2025-01-30T02:02+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В Telegram распространяется вирус Mamont, который считывает смс-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи для получения доступа к платежным системам. В чем опасность этого трояна, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета “Синергия” Алексей Ермаков.Чаще всего мошенники направляют файлы-установщики вредоносного ПО, обращаясь с вопросом: "Это ты на видео?" Сам троян не нов, но интересна схема его распространения, которая строится на просьбе опознать фото/видео или отследить доставку выгодно приобретенного товара."Как и другие подобные вирусы, Mamont требует активных действий самого пользователя устройства. Поэтому надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности", - предупреждает Ермаков.По его словам, опасность этого вируса в том, что он сам способен управлять SMS-банкингом и воровать персональные данные. Поэтому всем владельцам девайсов надо предельно аккуратно относиться к активности в интернете.При обнаружении заражения нужно как можно оперативнее известить своих банковских операторов, поменять доступ к платежным системам и даже к аккаунтам в соцсетях, так как любая из учётных записей может быть впоследствии использована в криминальных целях.Чтобы обезопасить свое устройство от проникновения вируса, не стоит переходить по сомнительным ссылкам, которые могут оказаться вредоносными."При этом стопроцентной надежной защиты от Mamont не существует. Разве что отказ от пользования интернетом", - заключил Ермаков.

https://1prime.ru/20250128/telegram-854477227.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, технологии, общество , мошеннические схемы, мошенники