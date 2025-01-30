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Прирост запасов вольфрама в России покроет трехгодичную потребность

Прирост запасов вольфрама в России покроет трехгодичную потребность - 30.01.2025, ПРАЙМ

Прирост запасов вольфрама в России покроет трехгодичную потребность

Прирост запасов вольфрама в России в 2024 году составил почти 10 тысяч тонн, что покрывает трехгодичную потребность в этом дефицитном виде металла, сообщили РИА | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T15:43+0300

2025-01-30T15:43+0300

2025-01-30T15:43+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов вольфрама в России в 2024 году составил почти 10 тысяч тонн, что покрывает трехгодичную потребность в этом дефицитном виде металла, сообщили РИА Новости в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). "Необходимо отметить прирост запасов дефицитного вида металлов - вольфрама почти на 10 тысяч тонн, что покрывает трехгодичную потребность в столь важном виде сырья", - сказали в ведомстве. Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, вольфрам относится к дефицитным видам стратегического минерального сырья. Это значит, что его внутреннее потребление в России в существенной степени обеспечивается импортом.

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