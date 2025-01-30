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Губернатор Воронежской области предупредил о ракетной опасности
Губернатор Воронежской области предупредил о ракетной опасности - 30.01.2025, ПРАЙМ
Губернатор Воронежской области предупредил о ракетной опасности
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:54+0300
2025-01-30T16:54+0300
2025-01-30T16:54+0300
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в четверг в 16.42 мск. "В регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Гусев в своём Telegram-канале.
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воронеж
Губернатор Воронежской области предупредил о ракетной опасности
Губернатор Воронежской области призвал жителей спрятаться в укрытии
ВОРОНЕЖ, 30 янв - ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в четверг в 16.42 мск.
"В регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Гусев в своём Telegram-канале.
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