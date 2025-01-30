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Новак оценил рост ВВП России в 2024 году
Новак оценил рост ВВП России в 2024 году - 30.01.2025, ПРАЙМ
Новак оценил рост ВВП России в 2024 году
Рост ВВП России по итогам 2024 года, по предварительным данным, составил около 4%, экономика страны завершила прошлый год положительной динамикой по ключевым... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:10+0300
2025-01-30T14:10+0300
2025-01-30T14:11+0300
экономика
россия
ввп
александр новак
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рост ВВП России по итогам 2024 года, по предварительным данным, составил около 4%, экономика страны завершила прошлый год положительной динамикой по ключевым показателям, сообщил вице-премьер Александр Новак. "В последние годы российская экономика демонстрирует способность успешно развиваться, несмотря на внешние шоки. Прошлый год также завершился с положительной динамикой по ключевым показателям. По предварительным данным, рост ВВП составил около 4%", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". По его словам, основным драйвером роста выступили инвестиции и промышленность. Министерство экономического развития прогнозировало рост экономики на уровне 3,9%.
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россия, ввп, александр новак
Экономика, РОССИЯ, ВВП, Александр Новак
Новак оценил рост ВВП России в 2024 году
Новак: рост ВВП России в 2024 году, предварительно, составил около 4%
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рост ВВП России по итогам 2024 года, по предварительным данным, составил около 4%, экономика страны завершила прошлый год положительной динамикой по ключевым показателям, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"В последние годы российская экономика демонстрирует способность успешно развиваться, несмотря на внешние шоки. Прошлый год также завершился с положительной динамикой по ключевым показателям. По предварительным данным, рост ВВП составил около 4%", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
По его словам, основным драйвером роста выступили инвестиции и промышленность.
Министерство экономического развития прогнозировало рост экономики на уровне 3,9%.
МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год