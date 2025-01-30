"За бонусы заплатят бедные". Как в России работает сырьевая рента

МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Идею, предлагающую распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов можно назвать тестом на понимание того, как устроен российский бюджет и налоговая система. Эти знания являются важным аспектом финансовой грамотности.Если углубиться в вопрос распределения доходов государства от сырьевых отраслей (нефтегазовых в том числе), выяснится, что за счет них (налоги/дивиденды с акций, принадлежащих государству) финансируется существенная часть социальных расходов в стране. Если эти доходы исключить/уменьшить из "бюджетного уравнения", для покрытия социальных нужд потребуется иметь более высокие ставки налогов или же потребуется урезать социальную поддержку населения. В упрощенном смысле за раздачу "бонусов" рискуют заплатить социально-уязвимая часть населения.В настоящее время даже в условиях прогрессивной шкалы НДФЛ для граждан величина максимальной ставки (22 %) значительно ниже, чем, например, в США (37 %), в Великобритании и Франции (45%). И это возможно в том числе за счет того, что российский бюджет наполняют выплаты от сырьевых компаний.При этом мировая практика распределения части таких сырьевых доходов есть. Если приводить в пример Аляску, то там добыча нефти на душу населения на порядок выше российской, небольшая численность населения, а годовой "бонус" жителям штата - порядка 4% от среднего дохода.Крупным исключением являются богатейшие ОАЭ, где право на выплаты имеют только граждане (которых меньше 15% населения), а сами выплаты в большинстве целевые (на образование, жилье). Аналогичные меры поддержки в России реализуются в виде материнского капитала, субсидированного государством кредитования и ряде других мер адресной социальной поддержки. Уровень добычи нефти в ОАЭ на душу населения выше российского на два порядка, при этом в последние годы там были введены и подоходный налог, и налог на прибыль.Снижение поступлений в Фонд национального благосостояния уменьшает резервы государства для гарантий по пенсионному обеспечению, а также ослабляет устойчивость при необходимости разрешения кризисных ситуаций. При этом необходимость в таком резерве/его регулярном пополнении, как и возможность использования этих средств на поддержку населения уже не раз можно было наблюдать в совсем недалеком прошлом (например, при пандемии, санкционном давлении).Автор - Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Идею, предлагающую распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов можно назвать тестом на понимание того, как устроен российский бюджет и налоговая система. Эти знания являются важным аспектом финансовой грамотности.
Если углубиться в вопрос распределения доходов государства от сырьевых отраслей (нефтегазовых в том числе), выяснится, что за счет них (налоги/дивиденды с акций, принадлежащих государству) финансируется существенная часть социальных расходов в стране. Если эти доходы исключить/уменьшить из "бюджетного уравнения", для покрытия социальных нужд потребуется иметь более высокие ставки налогов или же потребуется урезать социальную поддержку населения. В упрощенном смысле за раздачу "бонусов" рискуют заплатить социально-уязвимая часть населения.
В настоящее время даже в условиях прогрессивной шкалы НДФЛ для граждан величина максимальной ставки (22 %) значительно ниже, чем, например, в США (37 %), в Великобритании и Франции (45%). И это возможно в том числе за счет того, что российский бюджет наполняют выплаты от сырьевых компаний.
При этом мировая практика распределения части таких сырьевых доходов есть. Если приводить в пример Аляску, то там добыча нефти на душу населения на порядок выше российской, небольшая численность населения, а годовой "бонус" жителям штата - порядка 4% от среднего дохода.
Силуанов рассказал, готовы ли власти отдавать россиянам часть нефтяной ренты напрямую
20 февраля 2020, 18:53
Крупным исключением являются богатейшие ОАЭ, где право на выплаты имеют только граждане (которых меньше 15% населения), а сами выплаты в большинстве целевые (на образование, жилье). Аналогичные меры поддержки в России реализуются в виде материнского капитала, субсидированного государством кредитования и ряде других мер адресной социальной поддержки. Уровень добычи нефти в ОАЭ на душу населения выше российского на два порядка, при этом в последние годы там были введены и подоходный налог, и налог на прибыль.
Снижение поступлений в Фонд национального благосостояния уменьшает резервы государства для гарантий по пенсионному обеспечению, а также ослабляет устойчивость при необходимости разрешения кризисных ситуаций. При этом необходимость в таком резерве/его регулярном пополнении, как и возможность использования этих средств на поддержку населения уже не раз можно было наблюдать в совсем недалеком прошлом (например, при пандемии, санкционном давлении).
Автор - Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
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