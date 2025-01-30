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При взрыве на заводе боеприпасов Rheinmetall в Испании пострадали 6 человек

При взрыве на заводе боеприпасов Rheinmetall в Испании пострадали 6 человек - 30.01.2025, ПРАЙМ

При взрыве на заводе боеприпасов Rheinmetall в Испании пострадали 6 человек

В результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия получили ранения шесть человек, передает радио Cadena Ser со ссылкой на... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T22:29+0300

2025-01-30T22:29+0300

2025-01-30T22:29+0300

происшествия

испания

пожар

rheinmetall

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия получили ранения шесть человек, передает радио Cadena Ser со ссылкой на экстренные службы. На предприятии в окрестностях города Мурсия взорвался резервуар. Вслед за этим начался пожар, который охватил лесной массив рядом с фабрикой. Экстренные медслужбы оказали помощь шести раненым, пять из них госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года им владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. Сейчас она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal экспортирует продукцию в турецкую и израильскую армии, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил.

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испания, пожар, rheinmetall