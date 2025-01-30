https://1prime.ru/20250130/yaschik-854553924.html

Дайверы, предположительно, нашли один черный ящик самолета в Вашингтоне

Дайверы, предположительно, нашли один черный ящик самолета в Вашингтоне - 30.01.2025, ПРАЙМ

Дайверы, предположительно, нашли один черный ящик самолета в Вашингтоне

Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух черных ящиков самолета, упавшего в Вашингтоне, говорится в сообщении телеканала CBS. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:27+0300

2025-01-30T12:27+0300

2025-01-30T12:35+0300

происшествия

сша

авиакатастрофа

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух черных ящиков самолета, упавшего в Вашингтоне, говорится в сообщении телеканала CBS."Команда дайверов обнаружила, предположительно, один из двух самописцев самолета", - отмечается в сообщении.Тем не менее, отмечается, что на данный момент неясно, о каком именно черном ящике идет речь - о записывающем разговоры экипажа или о хранящем данные о полете.Также сообщается, что останки тел погибших начало прибивать к берегу реки Потомак в штате Вирджиния. Ранее отмечалось, что из реки Потомак извлекли тела 18 погибших.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.

https://1prime.ru/20250130/tela-854547300.html

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сша, авиакатастрофа