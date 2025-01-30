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Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля - 30.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250130/yuan-854568524.html
Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля
Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля - 30.01.2025, ПРАЙМ
Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля
Рубль по итогам торговой сессии четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,23 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:06+0300
2025-01-30T19:06+0300
экономика
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юань
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 17 копеек, до 13,23 рубля.
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курсы валют, юань
Экономика, Курсы валют, юань
19:06 30.01.2025
 
Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля

Юань на Мосбирже по итогам торгов четверга снизился до 13,23 рубля

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 17 копеек, до 13,23 рубля.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 31 января
17:38
 
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