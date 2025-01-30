https://1prime.ru/20250130/yuan-854568524.html
Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля
Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля - 30.01.2025, ПРАЙМ
Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля
Рубль по итогам торговой сессии четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,23 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:06+0300
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2025-01-30T19:06+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 17 копеек, до 13,23 рубля.
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курсы валют, юань
Экономика, Курсы валют, юань
Юань по итогам торгов снизился до 13,23 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торгов четверга снизился до 13,23 рубля
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии четверга вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 17 копеек, до 13,23 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 31 января