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Рубль вырос к юаню, обновив максимум с октября

Рубль вырос к юаню, обновив максимум с октября - 30.01.2025, ПРАЙМ

Рубль вырос к юаню, обновив максимум с октября

Курс рубля против юаня на Московской бирже вырос в четверг и обновил максимум с октября, следует из данных торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T21:31+0300

2025-01-30T21:31+0300

2025-01-30T21:31+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже вырос в четверг и обновил максимум с октября, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 17 копеек, до 13,23 рубля. В ходе торгов китайская валюта обновила минимум с октября, упав до 13,2 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 76,9 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,31 рубля. РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ Рубль против юаня в четверг на Мосбирже вернулся к росту после паузы накануне. Курс китайской валюты упал и обновил минимум с октября. "Налоговый период января закончился, а рубль не собирается отступать. Российской валюте благоволит сезонность – профицит счета текущих операций в конце зимы-начале весны обычно на годовом максимуме. Также девальвацию сдерживают ожидания геополитических улучшений. Среди других факторов поддержки – жесткий курс ДКП и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.16 мск росла на 0,5%, до 76 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 107,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Прочной опорой для рубля могут выступать действия ЦБ и Минфина в плане реализации бюджетного правила и сопутствующих этому операций регулятора на валютном рынке, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Кроме того, сейчас компании-импортеры в силу сезонного фактора не слишком активны, потому на рынках присутствует некоторый профицит предложения иностранной валюты", - добавляет он. В феврале, несмотря на возможный негативный эффект от санкций в отношении нефтяного экспорта РФ, краткосрочно курсы могут держаться у текущих уровней – 13,2-13,5 рубля за юань и 97-99 рублей за доллар, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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