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Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс

Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс - 30.01.2025, ПРАЙМ

Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс

Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс для строительства метро Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Концерна ВКО... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T03:24+0300

2025-01-30T03:24+0300

2025-01-30T03:24+0300

энергетика

россия

москва

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обуховский завод

алмаз-антей

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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс для строительства метро Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Концерна ВКО "Алмаз-Антей". "Досрочно сдан Метрострою Северной столицы один комплект тоннелепроходческого комплекса ТПМК для сооружения тоннелей, в настоящее время производится его демонтаж и досрочная отгрузка на объект заказчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что по контракту между Обуховским заводом и Метростроем Северной Столицы также досрочно уже поставлены семь комплектов для сооружения двух тоннелей. В 2025 году запланирована отгрузка второго комплекта тоннелепроходческого комплекса и 14 комплектов укладчиков тюбингов для сооружения ещё трех тоннелей. Ранее сообщалось, что, согласно договору, заключенному 10 февраля 2023 года, Обуховский завод поставит два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра. Реализация проекта должна завершиться в 2025 году.

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