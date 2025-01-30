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Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс
Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс - 30.01.2025, ПРАЙМ
Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс
Расширен лид. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T03:54+0300
2025-01-30T03:54+0300
энергетика
россия
санкт-петербург
обуховский завод
алмаз-антей
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Расширен лид. МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс для строительства метро Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Концерна ВКО "Алмаз-Антей", в который входит предприятие. "Досрочно сдан Метрострою Северной столицы один комплект тоннелепроходческого комплекса ТПМК для сооружения тоннелей, в настоящее время производится его демонтаж и досрочная отгрузка на объект заказчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что по контракту между Обуховским заводом и Метростроем Северной Столицы также досрочно уже поставлены семь комплектов для сооружения двух тоннелей. В 2025 году запланирована отгрузка второго комплекта тоннелепроходческого комплекса и 14 комплектов укладчиков тюбингов для сооружения ещё трех тоннелей. Ранее сообщалось, что, согласно договору, заключенному 10 февраля 2023 года, Обуховский завод поставит два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра. Реализация проекта должна завершиться в 2025 году.
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россия, санкт-петербург, обуховский завод, алмаз-антей
Энергетика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Обуховский завод, Алмаз-Антей
03:54 30.01.2025
 
Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс

Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс для метро Петербурга

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Расширен лид.
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Обуховский завод досрочно сдал первый тоннелепроходческий комплекс для строительства метро Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Концерна ВКО "Алмаз-Антей", в который входит предприятие.
"Досрочно сдан Метрострою Северной столицы один комплект тоннелепроходческого комплекса ТПМК для сооружения тоннелей, в настоящее время производится его демонтаж и досрочная отгрузка на объект заказчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по контракту между Обуховским заводом и Метростроем Северной Столицы также досрочно уже поставлены семь комплектов для сооружения двух тоннелей. В 2025 году запланирована отгрузка второго комплекта тоннелепроходческого комплекса и 14 комплектов укладчиков тюбингов для сооружения ещё трех тоннелей.
Ранее сообщалось, что, согласно договору, заключенному 10 февраля 2023 года, Обуховский завод поставит два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра. Реализация проекта должна завершиться в 2025 году.
 
ЭнергетикаРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГОбуховский заводАлмаз-Антей
 
 
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