https://1prime.ru/20250130/zelenskiy-854547784.html

"Это невыносимо". На Западе назвали причину отказа Зеленского отступать

"Это невыносимо". На Западе назвали причину отказа Зеленского отступать - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Это невыносимо". На Западе назвали причину отказа Зеленского отступать

Глава киевского режима Владимир Зеленский не может принять идею отступления Вооруженных сил Украины в зоне конфликта. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T09:19+0300

2025-01-30T09:19+0300

2025-01-30T09:19+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может принять идею отступления Вооруженных сил Украины в зоне конфликта. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский военный аналитик Александр Меркурис."Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, <...> что Зеленский не может выносить отступления", — отметил эксперт.Меркурис подчеркнул, что такого рода решения связаны с отсутствием военного образования у Зеленского и его дилетантским подходом к военным вопросам. По этой причине, идея отступления просто "невыносима" для него.Он подчеркнул, что Зеленский считает себя главнокомандующим и не может принять мысль о потере контроля над территориями, резюмировал аналитик.Ранее Министерство обороны России опубликовало данные об освобождении Великой Новоселки в ДНР.

https://1prime.ru/20250129/ukraina-854525476.html

украина

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украина, запад, владимир зеленский