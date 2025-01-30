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"Это невыносимо". На Западе назвали причину отказа Зеленского отступать
"Это невыносимо". На Западе назвали причину отказа Зеленского отступать - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Это невыносимо". На Западе назвали причину отказа Зеленского отступать
Глава киевского режима Владимир Зеленский не может принять идею отступления Вооруженных сил Украины в зоне конфликта. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:19+0300
2025-01-30T09:19+0300
2025-01-30T09:19+0300
политика
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может принять идею отступления Вооруженных сил Украины в зоне конфликта. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский военный аналитик Александр Меркурис."Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, <...> что Зеленский не может выносить отступления", — отметил эксперт.Меркурис подчеркнул, что такого рода решения связаны с отсутствием военного образования у Зеленского и его дилетантским подходом к военным вопросам. По этой причине, идея отступления просто "невыносима" для него.Он подчеркнул, что Зеленский считает себя главнокомандующим и не может принять мысль о потере контроля над территориями, резюмировал аналитик.Ранее Министерство обороны России опубликовало данные об освобождении Великой Новоселки в ДНР.
https://1prime.ru/20250129/ukraina-854525476.html
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Это невыносимо". На Западе назвали причину отказа Зеленского отступать
Меркурис: Зеленский подсознательно не может думать о теме отступления ВСУ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский не может принять идею отступления Вооруженных сил Украины в зоне конфликта. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran
поделился британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, <...> что Зеленский не может выносить отступления", — отметил эксперт.
Меркурис подчеркнул, что такого рода решения связаны с отсутствием военного образования у Зеленского и его дилетантским подходом к военным вопросам. По этой причине, идея отступления просто "невыносима" для него.
Он подчеркнул, что Зеленский считает себя главнокомандующим и не может принять мысль о потере контроля над территориями, резюмировал аналитик.
Ранее Министерство обороны России опубликовало данные об освобождении Великой Новоселки в ДНР.
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