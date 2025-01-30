https://1prime.ru/20250130/zelenskiy-854563386.html

"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского

"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского

Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности, а также объясняют, как Украина пришла в упадок. Мнением поделился... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T16:34+0300

2025-01-30T16:34+0300

2025-01-30T16:49+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности, а также объясняют, как Украина пришла в упадок. Мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. "Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года", — сказал профессор.Миршаймер также подчеркнул, что Зеленский играет ведущую роль в упадке Украины, поскольку именно он запретил на законодательном уровне вступать в диалог с Россией по решению конфликта на Украине. Нынешние заявления Зеленского о решающей роли Дональда Трампа и будущего Украины лишь демонстрируют его неадекватность, добавил профессор.В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.

https://1prime.ru/20250130/zelenskiy-854550671.html

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украина, владимир зеленский, сша