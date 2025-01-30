https://1prime.ru/20250130/zelenskiy-854563386.html
"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского
"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского
Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности, а также объясняют, как Украина пришла в упадок. Мнением поделился... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:34+0300
2025-01-30T16:34+0300
2025-01-30T16:49+0300
политика
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности, а также объясняют, как Украина пришла в упадок. Мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. "Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года", — сказал профессор.Миршаймер также подчеркнул, что Зеленский играет ведущую роль в упадке Украины, поскольку именно он запретил на законодательном уровне вступать в диалог с Россией по решению конфликта на Украине. Нынешние заявления Зеленского о решающей роли Дональда Трампа и будущего Украины лишь демонстрируют его неадекватность, добавил профессор.В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/20250130/zelenskiy-854550671.html
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского
Миршаймер: речи Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности, а также объясняют, как Украина пришла в упадок. Мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью
YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года", — сказал профессор.
Миршаймер также подчеркнул, что Зеленский играет ведущую роль в упадке Украины, поскольку именно он запретил на законодательном уровне вступать в диалог с Россией по решению конфликта на Украине. Нынешние заявления Зеленского о решающей роли Дональда Трампа и будущего Украины лишь демонстрируют его неадекватность, добавил профессор.
В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.
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