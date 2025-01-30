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"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского - 30.01.2025, ПРАЙМ
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"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского
"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского
Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности, а также объясняют, как Украина пришла в упадок. Мнением поделился... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:34+0300
2025-01-30T16:49+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности, а также объясняют, как Украина пришла в упадок. Мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. "Просто слушая то, как Зеленский говорит, &lt;…&gt; вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года", — сказал профессор.Миршаймер также подчеркнул, что Зеленский играет ведущую роль в упадке Украины, поскольку именно он запретил на законодательном уровне вступать в диалог с Россией по решению конфликта на Украине. Нынешние заявления Зеленского о решающей роли Дональда Трампа и будущего Украины лишь демонстрируют его неадекватность, добавил профессор.В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.
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украина, владимир зеленский, сша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
16:34 30.01.2025 (обновлено: 16:49 30.01.2025)
 
"Ведет страну к катастрофе". В США проанализировали речь Зеленского

Миршаймер: речи Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Необъективные речи Владимира Зеленского демонстрируют, насколько он далек от реальности, а также объясняют, как Украина пришла в упадок. Мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года", — сказал профессор.
Миршаймер также подчеркнул, что Зеленский играет ведущую роль в упадке Украины, поскольку именно он запретил на законодательном уровне вступать в диалог с Россией по решению конфликта на Украине. Нынешние заявления Зеленского о решающей роли Дональда Трампа и будущего Украины лишь демонстрируют его неадекватность, добавил профессор.
В январе депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСША
 
 
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