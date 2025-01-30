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Цена на золото растет третий день подряд - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Цена на золото растет третий день подряд
Цена на золото растет третий день подряд - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет третий день подряд
Стоимость золота в четверг утром слабо увеличивается третий торговый день подряд при снижении доходности американского госдолга, следует из данных торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T08:52+0300
2025-01-30T08:52+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром слабо увеличивается третий торговый день подряд при снижении доходности американского госдолга, следует из данных торгов. По состоянию на 8.44 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 2,89 доллара, или на 0,1%, до 2 796,39 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника и среды котировки драгоценного металла поднялись на 1,06%. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,75% - до 31,63 доллара за унцию. В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) опускается до 4,523% с 4,555% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота. Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам своего заседания сохранила ставку рефинансирования на уровне 4,25-4,5% годовых, решения регулятора могут отражаться на американской валюте, к которой чувствительны котировки золота.
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золото, финансы, рынки
золото, Финансы, Рынки
08:52 30.01.2025
 
Цена на золото растет третий день подряд

Стоимость золота слабо увеличивается третий день подряд согласно данным торгов

© Unsplash/Dash CryptocurrencyДеньги
Деньги
© Unsplash/Dash Cryptocurrency
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром слабо увеличивается третий торговый день подряд при снижении доходности американского госдолга, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.44 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 2,89 доллара, или на 0,1%, до 2 796,39 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника и среды котировки драгоценного металла поднялись на 1,06%.
Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,75% - до 31,63 доллара за унцию.
В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) опускается до 4,523% с 4,555% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота.
Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам своего заседания сохранила ставку рефинансирования на уровне 4,25-4,5% годовых, решения регулятора могут отражаться на американской валюте, к которой чувствительны котировки золота.
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