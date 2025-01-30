https://1prime.ru/20250130/zoloto-854568182.html

Цена на золото достигла нового рекордного значения

Цена на золото достигла нового рекордного значения - 30.01.2025, ПРАЙМ

Цена на золото достигла нового рекордного значения

Стоимость золота в четверг ускорила рост после публикации американской макростатистики, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T18:48+0300

2025-01-30T18:48+0300

2025-01-30T18:48+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг ускорила рост после публикации американской макростатистики, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов. По состоянию на 18.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 52,24 доллара, или на 1,89%, до 2 845,74 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики показатель достигал 2 823 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,27% - до 32,733 доллара за унцию. В ходе торгов стоимость золота поднималась до 2 846,71 доллара, что стало новым историческим максимумом. В четверг были опубликованы данные о ВВП США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось меньше прогноза. По итогам прошлого года ВВП США увеличился на 2,8%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 207 тысяч.

https://1prime.ru/20250130/zoloto-854546969.html

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золото