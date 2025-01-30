https://1prime.ru/20250130/zoloto-854568182.html
Цена на золото достигла нового рекордного значения
Цена на золото достигла нового рекордного значения - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото достигла нового рекордного значения
Стоимость золота в четверг ускорила рост после публикации американской макростатистики, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T18:48+0300
2025-01-30T18:48+0300
2025-01-30T18:48+0300
экономика
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг ускорила рост после публикации американской макростатистики, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов. По состоянию на 18.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 52,24 доллара, или на 1,89%, до 2 845,74 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики показатель достигал 2 823 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,27% - до 32,733 доллара за унцию. В ходе торгов стоимость золота поднималась до 2 846,71 доллара, что стало новым историческим максимумом. В четверг были опубликованы данные о ВВП США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось меньше прогноза. По итогам прошлого года ВВП США увеличился на 2,8%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 207 тысяч.
https://1prime.ru/20250130/zoloto-854546969.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото
Цена на золото достигла нового рекордного значения
Цена на золото ускорила рост и достигла нового рекордного значения
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг ускорила рост после публикации американской макростатистики, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 52,24 доллара, или на 1,89%, до 2 845,74 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики показатель достигал 2 823 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,27% - до 32,733 доллара за унцию.
В ходе торгов стоимость золота поднималась до 2 846,71 доллара, что стало новым историческим максимумом.
Цена на золото растет третий день подряд
В четверг были опубликованы данные о ВВП США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось меньше прогноза. По итогам прошлого года ВВП США увеличился на 2,8%.
Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 207 тысяч.