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Цена на золото впервые в истории превысила $2 850 за тройскую унцию
Цена на золото впервые в истории превысила $2 850 за тройскую унцию - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цена на золото впервые в истории превысила $2 850 за тройскую унцию
Стоимость золота растет в четверг на 2%, впервые в истории поднялась выше 2 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:05+0300
2025-01-30T19:05+0300
2025-01-30T19:05+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на 2%, впервые в истории поднялась выше 2 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 56,96 доллара, или на 1,89%, до 2 850,46 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые поднялся выше отметки в 2 850 долларов.
https://1prime.ru/20250130/zoloto-854568182.html
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золото
Цена на золото впервые в истории превысила $2 850 за тройскую унцию
Цена золота растет на 2%, впервые в истории поднялась выше $2850 за тройскую унцию
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на 2%, впервые в истории поднялась выше 2 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 56,96 доллара, или на 1,89%, до 2 850,46 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые поднялся выше отметки в 2 850 долларов.
Цена на золото достигла нового рекордного значения