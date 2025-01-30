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Цена на золото впервые в истории превысила $2 850 за тройскую унцию

Цена на золото впервые в истории превысила $2 850 за тройскую унцию - 30.01.2025, ПРАЙМ

Цена на золото впервые в истории превысила $2 850 за тройскую унцию

Стоимость золота растет в четверг на 2%, впервые в истории поднялась выше 2 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T19:05+0300

2025-01-30T19:05+0300

2025-01-30T19:05+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на 2%, впервые в истории поднялась выше 2 850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 56,96 доллара, или на 1,89%, до 2 850,46 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые поднялся выше отметки в 2 850 долларов.

https://1prime.ru/20250130/zoloto-854568182.html

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золото