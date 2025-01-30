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Прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил 900 тонн - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/zoloto-854570429.html
Прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил 900 тонн
Прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил 900 тонн - 30.01.2025, ПРАЙМ
Прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил 900 тонн
Прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5%; запасы серебра выросли на... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T20:47+0300
2025-01-30T20:47+0300
экономика
золото
серебро
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5%; запасы серебра выросли на 2,8 тысячи тонн, что более чем на 2% увеличивает все запасы этого металла в стране, сообщили РИА Новости в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). "В 2024 году приросты по данным видам полезных ископаемых составили: по золоту чуть менее 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5% и превышает годовую добычу по предыдущему периоду. По серебру прирост составил более 2,8 тысячи тонн - это более 2% прироста по отношению ко всем запасам данного металла в недрах Российской Федерации и полное приращение запасов с небольшим увеличением по отношению к добыче за 2023 год", - рассказали в ведомстве. Кроме того, в ГКЗ отметили прирост запасов алмазов по итогам прошлого года – на 3,2 миллиона карат. "Из самых значимых открытий и приростов можно отметить новое месторождение золота в Магаданской области – Древний; доразведанные и расширенные месторождения золота Гросс в Республика Саха (Якутия), Ведугинское в Красноярском крае, суммарно давшие прирост более чем в 421 тонну, что позволит не только нарастить сырьевой потенциал нашей страны, но и дать мощный толчок в развитии данных регионов", - добавили в ведомстве.
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золото, серебро
Экономика, золото, серебро
20:47 30.01.2025
 
Прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил 900 тонн

Прирост запасов золота в России в 2024 году составил 900 тонн, серебра - 2,8 тысячи тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5%; запасы серебра выросли на 2,8 тысячи тонн, что более чем на 2% увеличивает все запасы этого металла в стране, сообщили РИА Новости в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).
"В 2024 году приросты по данным видам полезных ископаемых составили: по золоту чуть менее 900 тонн, что позволило нарастить сырьевую базу более чем на 5% и превышает годовую добычу по предыдущему периоду. По серебру прирост составил более 2,8 тысячи тонн - это более 2% прироста по отношению ко всем запасам данного металла в недрах Российской Федерации и полное приращение запасов с небольшим увеличением по отношению к добыче за 2023 год", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в ГКЗ отметили прирост запасов алмазов по итогам прошлого года – на 3,2 миллиона карат.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Цена на золото достигла нового рекордного значения
18:48
"Из самых значимых открытий и приростов можно отметить новое месторождение золота в Магаданской области – Древний; доразведанные и расширенные месторождения золота Гросс в Республика Саха (Якутия), Ведугинское в Красноярском крае, суммарно давшие прирост более чем в 421 тонну, что позволит не только нарастить сырьевой потенциал нашей страны, но и дать мощный толчок в развитии данных регионов", - добавили в ведомстве.
 
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