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Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд

Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд - 31.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд

Биржевые цены на арабику в пятницу продолжают обновлять рекорды, теперь стоимость находится выше 8,25 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T17:00+0300

2025-01-31T17:00+0300

2025-01-31T17:00+0300

экономика

кофе

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в пятницу продолжают обновлять рекорды, теперь стоимость находится выше 8,25 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.42 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика снижалась на 0,52%, до 3,7145 доллара за фунт (около 8 189 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 3,753 доллара за фунт, или почти 8 274 доллара за тонну. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 0,09%, до 5 729 долларов за тонну. Стоимость кофе арабика обновляет рекорды с начала недели, в среду цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну. С начала месяца фьючерс подорожал более чем на 15%. В ноябре показатель поднялся выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч.

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кофе