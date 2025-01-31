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В США сделали жуткое признание об авиакатастрофе над Вашингтоном
В США сделали жуткое признание об авиакатастрофе над Вашингтоном - 31.01.2025, ПРАЙМ
В США сделали жуткое признание об авиакатастрофе над Вашингтоном
Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске авиакатастроф в небе над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства. Об этом говорится в материале... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T12:40+0300
2025-01-31T12:40+0300
2025-01-31T12:40+0300
сша
авиакатастрофа
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске авиакатастроф в небе над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства. Об этом говорится в материале издания Associated Press со ссылкой на экспертов в области авиации."Это была катастрофа, которая ждала своего часа. Те из нас, кто давно работает, кричали в пустоту, что нечто подобное может произойти, потому что наши системы нагружены до предела", — рассказал командир воздушного судна авиакомпании United Airlines в отставке Росс Эймер.Также отмечается, что даже в хороших погодных условиях взлет и посадка в аэропорту Рональда Рейгана могут стать испытанием для опытных пилотов из-за необходимости маневрирования среди других коммерческих и военных воздушных судов, а также в запретных зонах на подходах к стратегически важным объектам.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.
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сша, авиакатастрофа
В США сделали жуткое признание об авиакатастрофе над Вашингтоном
AP: авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске авиакатастроф над Вашингтоном
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ.
Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске авиакатастроф в небе над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства. Об этом говорится в материале издания Associated Press
со ссылкой на экспертов в области авиации.
"Это была катастрофа, которая ждала своего часа. Те из нас, кто давно работает, кричали в пустоту, что нечто подобное может произойти, потому что наши системы нагружены до предела", — рассказал командир воздушного судна авиакомпании United Airlines в отставке Росс Эймер.
Также отмечается, что даже в хороших погодных условиях взлет и посадка в аэропорту Рональда Рейгана могут стать испытанием для опытных пилотов из-за необходимости маневрирования среди других коммерческих и военных воздушных судов, а также в запретных зонах на подходах к стратегически важным объектам.
Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.
CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном