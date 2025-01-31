https://1prime.ru/20250131/aviakatastrofa-854582149.html

В США сделали жуткое признание об авиакатастрофе над Вашингтоном

В США сделали жуткое признание об авиакатастрофе над Вашингтоном - 31.01.2025, ПРАЙМ

В США сделали жуткое признание об авиакатастрофе над Вашингтоном

Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске авиакатастроф в небе над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства. Об этом говорится в материале... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T12:40+0300

2025-01-31T12:40+0300

2025-01-31T12:40+0300

сша

авиакатастрофа

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске авиакатастроф в небе над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства. Об этом говорится в материале издания Associated Press со ссылкой на экспертов в области авиации."Это была катастрофа, которая ждала своего часа. Те из нас, кто давно работает, кричали в пустоту, что нечто подобное может произойти, потому что наши системы нагружены до предела", — рассказал командир воздушного судна авиакомпании United Airlines в отставке Росс Эймер.Также отмечается, что даже в хороших погодных условиях взлет и посадка в аэропорту Рональда Рейгана могут стать испытанием для опытных пилотов из-за необходимости маневрирования среди других коммерческих и военных воздушных судов, а также в запретных зонах на подходах к стратегически важным объектам.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.

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сша, авиакатастрофа