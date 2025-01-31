https://1prime.ru/20250131/avto-854578459.html

Названы автоновинки, получившие лучшие оценки от экспертов и владельцев

Названы автоновинки, получившие лучшие оценки от экспертов и владельцев - 31.01.2025, ПРАЙМ

Названы автоновинки, получившие лучшие оценки от экспертов и владельцев

На основе результатов испытаний и отзывов от владельцев в Бортжурнале Авто.ру определил, какие из автомобилей, вышедших на российский рынок в прошлом году,... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T10:26+0300

2025-01-31T10:26+0300

2025-01-31T10:26+0300

авто.ру

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. На основе результатов испытаний и отзывов от владельцев в Бортжурнале Авто.ру определил, какие из автомобилей, вышедших на российский рынок в прошлом году, заняли первые строчки в рейтинге экспертов и высоко оценены реальными владельцами. Топ-5 моделей, которые заслужили доверие и тех, и других, возглавили не только премиальные автомобили.Эксперты Журнала Авто.ру провели несколько десятков доскональных испытаний новых машин, дебютировавших на российском рынке в 2024 году. Каждый автомобиль оценивался по 26 параметрам: оснащению, ездовым характеристикам, обзорности, практичности, проходимости, шумоизоляции и другим. Что позволило составить комплексную и детализированную оценку, в рамках которой набрать итоговый балл выше четырёх удалось далеко не всем.Для автовладельцев предусмотрена более простая система, состоящая из пяти критериев: комфорт, ходовые качества, внешний вид, безопасность и, что особенно важно для рейтинга, надежность. Этот показатель можно объективно оценить только при длительной эксплуатации автомобиля.Первое место в рейтинге занял Haval H9 – флагманский внедорожник китайской марки (экспертная оценка – 4,04; оценка владельцев – 4,8). Его плюсами эксперты назвали просторный и комфортный второй ряд сидений с широким диапазоном регулировок, индивидуальными настройками климат-контроля и общим уровнем удобства, сравнимым с бизнес-классом. К недостаткам эксперты отнесли недостаточную динамику на трассе — дизельный мотор в сочетании с автоматической коробкой передач даёт заметную задержку при старте и обгоне, что особенно чувствуется во время интенсивных маневров."Порадовала "удобная посадка" – когда сиденье водителя отъезжает при выключении зажигания, а при включении – наоборот. Функция автоматического управления дальним светом очень удобна при езде за городом и срабатывает безупречно. Система удержания в полосе – это, скорее, баловство. Но работает неплохо, когда хорошая разметка на дороге", – делится впечатлениями владелец.Совсем немного лидеру уступил Belgee X50. Он получил 4,04 балла от экспертов, а оценка владельцев составила 4,6 балла. У этого компактного паркетника отличный баланс динамики и управляемости, заключили эксперты. А вот багажник небольшой и не слишком практичный.Пользовательский опыт подтверждает эту оценку: "Авто очень быстрое, можно сказать, самое резвое из категории новых кроссоверов до 2,5 млн рублей. Связка двигателя и коробки очень удачная, машина едет плавно, не дергается. Передачи переключаются незаметно".На третьем месте – Geely Atlas второго поколения – полноприводная версия уже знакомого российскому рынку китайского кроссовера (экспертная оценка – 4; оценка владельцев – 4,7). Из плюсов эксперты отмечают "невозмутимый" и надежный полный привод, а также просторный салон. А вот тормозной путь на мокрой дороге оказался слишком длинным."Автомобиль приятно удивил просторным салоном, комфортабельными сиденьями и достаточным количеством места для пассажиров и багажа. Полный привод отлично справлялся с неровностями дороги и бездорожьем, обеспечивая уверенность в управлении даже в сложных условиях", – рассказывают владельцы.Бюджетный седан Livan S6 Pro по баллам от владельцев оказался даже выше Geely Atlas AWD, но оценка профессионалов принесла ему четвёртое место (экспертная оценка – 3,82; оценка владельцев – 4,8). Тем не менее, на тест-драйве Авто.ру автомобиль показал бодрую динамику и хорошо настроенное шасси. Из минусов – нехватка пространства на втором ряду сидений."Машина шустрая. На обгонах идет отлично. Подвеска, правда, жесткая, но сидеть в машине удобно", – комментирует хозяин автомобиля.Замыкает топ–5 Geely Emgrand – самый популярный китайский седан на российском рынке новых автомобилей (экспертная оценка – 3,82; оценка владельцев – 4,5). Редакторы Журнала Авто.ру похвалили его за элегантный и солидный внешний вид. А вот задние сиденья посчитали слишком тесными. Владельцы не соглашаются с этим утверждением: "В салоне очень просторно и комфортно. Багажник очень вместительный. А вот из минусов – двигатель. К сожалению, 122 лошадиные силы – маловато, хотелось бы раза в два побольше: на таком автомобиле хочется динамики, а её не получаешь, к сожалению".

https://1prime.ru/20250130/avto-854564892.html

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