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Kia отзовет тысячи автомобилей Sportage в России - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Kia отзовет тысячи автомобилей Sportage в России
Kia отзовет тысячи автомобилей Sportage в России - 31.01.2025, ПРАЙМ
Kia отзовет тысячи автомобилей Sportage в России
ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель изготовителя Kia на российском рынке, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T16:50+0300
2025-01-31T16:50+0300
kia
росстандарт
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель изготовителя Kia на российском рынке, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC, сообщил Росстандарт. "Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ", являющимся официальным представителем изготовителя Kia на российском рынке. Отзыву подлежат 29141 автомобиль Kia Sportage (Sle), реализованный в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке", - говорится в сообщении. Как уточнили в Росстандарте, на всех транспортных средствах будет проведена замена мильтипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей. "Уполномоченные представители изготовителя ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в агентстве. Все работы будут бесплатными для владельцев.
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kia, росстандарт
Kia, Росстандарт
16:50 31.01.2025
 
Kia отзовет тысячи автомобилей Sportage в России

Росстандарт: Kia отзывает 29 тысяч автомобилей Sportage в России

© Фото : KiaАвтомобиль Kia Sportage
Автомобиль Kia Sportage - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© Фото : Kia
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель изготовителя Kia на российском рынке, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC, сообщил Росстандарт.
"Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ", являющимся официальным представителем изготовителя Kia на российском рынке. Отзыву подлежат 29141 автомобиль Kia Sportage (Sle), реализованный в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Росстандарте, на всех транспортных средствах будет проведена замена мильтипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей.
"Уполномоченные представители изготовителя ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в агентстве.
Все работы будут бесплатными для владельцев.
Автомобиль Kia Seltos - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
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29 января, 10:40
 
KiaРосстандарт
 
 
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