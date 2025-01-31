https://1prime.ru/20250131/avto-854590583.html

Kia отзовет тысячи автомобилей Sportage в России

Kia отзовет тысячи автомобилей Sportage в России - 31.01.2025, ПРАЙМ

Kia отзовет тысячи автомобилей Sportage в России

ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель изготовителя Kia на российском рынке, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:50+0300

2025-01-31T16:50+0300

2025-01-31T16:50+0300

kia

росстандарт

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. ООО "Киа Россия и СНГ", официальный представитель изготовителя Kia на российском рынке, отзывает 29 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle) из-за проблем с системой ABS/ESC, сообщил Росстандарт. "Программа мероприятий представлена ООО "Киа Россия и СНГ", являющимся официальным представителем изготовителя Kia на российском рынке. Отзыву подлежат 29141 автомобиль Kia Sportage (Sle), реализованный в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке", - говорится в сообщении. Как уточнили в Росстандарте, на всех транспортных средствах будет проведена замена мильтипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей. "Уполномоченные представители изготовителя ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в агентстве. Все работы будут бесплатными для владельцев.

https://1prime.ru/20250129/avto-854518777.html

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kia, росстандарт