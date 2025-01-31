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Средства на счетах "С" не войдут в конкурсную массу при банкротстве банка

Средства на счетах "С" не войдут в конкурсную массу при банкротстве банка - 31.01.2025, ПРАЙМ

Средства на счетах "С" не войдут в конкурсную массу при банкротстве банка

Средства на счетах типа "С", где заморожены средства нерезидентов из недружественных стран, не будут включаться в конкурсную массу в случае банкротства банка,... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T15:17+0300

2025-01-31T15:17+0300

2025-01-31T15:17+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Средства на счетах типа "С", где заморожены средства нерезидентов из недружественных стран, не будут включаться в конкурсную массу в случае банкротства банка, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. "Впредь до внесения изменений в законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг и о несостоятельности (банкротстве): а) в случае признания кредитной организации, в которой открыт счет типа "С", несостоятельной (банкротом), средства, учитываемые на таком счете, не включаются в конкурсную массу", - говорится в указе. "Временная администрация указанной кредитной организации обязана направить в определенную Центральным банком Российской Федерации российскую кредитную организацию заявление об открытии счета типа "С" на имя того же лица, которому в кредитной организации, признанной несостоятельной (банкротом), открыт счет типа "С", и осуществить перевод таких средств на открываемый счет", - добавляется там же. В указе также говорится, что в случае признания организации, которая осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и в которой открыты счет депо типа "С" и (или) иной счет типа "С", несостоятельной (банкротом) имущество, учитываемое на таких счетах, передается в соответствии с законодательством РФ для учета на аналогичных счетах, открываемых в определенной Центробанком организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

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