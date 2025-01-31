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В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей - 31.01.2025, ПРАЙМ
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей
Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлен на месяц, до 28 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака. | 31.01.2025, ПРАЙМ
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энергетика
россия
бензин
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлен на месяц, до 28 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака.Правительство РФ с декабря 2024 года досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго было продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью."По запрету - продлили до 28 февраля", - прокомментировали в аппарате вопрос о запрете экспорта бензина из РФ для непроизводителей. Таким образом, производители бензина смогут продолжить его экспорт.
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россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
14:40 31.01.2025 (обновлено: 14:50 31.01.2025)
 
В России продлили запрет на экспорт бензина для непроизводителей

Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлили до конца февраля

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлен на месяц, до 28 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака.
Правительство РФ с декабря 2024 года досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго было продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
"По запрету - продлили до 28 февраля", - прокомментировали в аппарате вопрос о запрете экспорта бензина из РФ для непроизводителей. Таким образом, производители бензина смогут продолжить его экспорт.
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