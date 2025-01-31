https://1prime.ru/20250131/benzin-854590451.html

Биржевая цена на бензин Аи-92 в России за неделю выросла на 10 процентов

Биржевая цена на бензин Аи-92 в России за неделю выросла на 10 процентов - 31.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена на бензин Аи-92 в России за неделю выросла на 10 процентов

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 10,3%, Аи-95 - на 7,98%, следует из... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:50+0300

2025-01-31T16:50+0300

2025-01-31T16:50+0300

энергетика

цены на бензин

спбмтсб

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/12/842491256_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_12a8fa26da63026a7cc2477853a1f0aa.jpg

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 10,3%, Аи-95 - на 7,98%, следует из материалов торгов. Только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,6% - до 53 012 рублей за тонну. Цена на Аи-95 выросла на 1,27% - до 54 779 рублей за тонну. При этом в пятницу снизились цены на дизельное топливо. Летнее дизтопливо подешевело сильнее остальных сортов - сразу на 4,25%, до 55 600 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива снизилась на 2,18%, до 55 533 рублей за тонну, зимнего - на 0,39%, до 59 647 рублей. Мазут упал в цене на 6,34%, до 31 123 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,31%, до 82 964 рублей. При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 5,84% - до 18 043 рублей. Ранее в пятницу в аппарате вице-премьера Александра Новака сообщили РИА Новости о продлении разрешения на экспорт бензина до конца февраля, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако в 29 ноября правительство сделало исключение для производителей, перерабатывающих более 1 миллиона тонн в год, - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

https://1prime.ru/20250131/benzin-854585233.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на бензин, спбмтсб