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Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин

Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин - 31.01.2025, ПРАЙМ

Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин

Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T11:19+0300

2025-01-31T11:19+0300

2025-01-31T11:26+0300

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty."Нарастим и создание беспилотных гражданских авиасистем. У нас есть такой национальный проект. Будут существенно расширены и маршрутные сети беспилотных грузоперевозок", - сказал Мишустин.Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации ранее на этой неделе заявил, что производство гражданских беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось более чем в 2,5 раза.Мишустин также рассказал, что Россия планирует наладить массовый выпуск и дальнейшее применение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации, изменения погоды и климата.

https://1prime.ru/20250120/eksperiment-854322000.html

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россия, михаил мишустин, технологии