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Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин
Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин - 31.01.2025, ПРАЙМ
Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин
Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T11:19+0300
2025-01-31T11:26+0300
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty."Нарастим и создание беспилотных гражданских авиасистем. У нас есть такой национальный проект. Будут существенно расширены и маршрутные сети беспилотных грузоперевозок", - сказал Мишустин.Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации ранее на этой неделе заявил, что производство гражданских беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось более чем в 2,5 раза.Мишустин также рассказал, что Россия планирует наладить массовый выпуск и дальнейшее применение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации, изменения погоды и климата.
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россия, михаил мишустин, технологии
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Технологии
11:19 31.01.2025 (обновлено: 11:26 31.01.2025)
 
Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин

Мишустин: Россия намерена нарастить создание гражданских беспилотников

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty.
"Нарастим и создание беспилотных гражданских авиасистем. У нас есть такой национальный проект. Будут существенно расширены и маршрутные сети беспилотных грузоперевозок", - сказал Мишустин.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации ранее на этой неделе заявил, что производство гражданских беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось более чем в 2,5 раза.
Мишустин также рассказал, что Россия планирует наладить массовый выпуск и дальнейшее применение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации, изменения погоды и климата.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
В России продолжат эксперимент по доставке грузов тяжелыми беспилотниками
20 января, 12:43
 
РОССИЯМихаил МишустинТехнологии
 
 
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