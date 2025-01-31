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Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии

Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии - 31.01.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут после публикации данных о безработице в Японии, уровень которой в декабре... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T07:54+0300

2025-01-31T07:54+0300

2025-01-31T07:54+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут после публикации данных о безработице в Японии, уровень которой в декабре неожиданно снизился, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.29 мск австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,52%, до 8 538,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 39 617,5 пункта; южнокорейский KOSPI падает на 1,29%, до 2 503,98 пункта. В пятницу торги в Китае и Гонконге закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,06%, до 3 250,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1 911,09 пункта. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 20 225,11 пункта. Ранее в этот же день вышли данные о безработице в Японии. Согласно статистическому бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, показатель с учетом сезонных колебаний в декабре снизился до уровня в 2,4% с 2,5% в ноябре. Хотя ранее аналитики ожидали его сохранения на ноябрьском уровне.

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рынки, торги, индексы, япония, москва, азиатско-тихоокеанский регион, nikkei 225, kospi, shenzhen composite