Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250131/birzha-854576014.html
Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии
Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии - 31.01.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут после публикации данных о безработице в Японии, уровень которой в декабре... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T07:54+0300
2025-01-31T07:54+0300
рынки
торги
индексы
япония
москва
азиатско-тихоокеанский регион
nikkei 225
kospi
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854576014.jpg?1738299242
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут после публикации данных о безработице в Японии, уровень которой в декабре неожиданно снизился, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.29 мск австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,52%, до 8 538,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 39 617,5 пункта; южнокорейский KOSPI падает на 1,29%, до 2 503,98 пункта. В пятницу торги в Китае и Гонконге закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,06%, до 3 250,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1 911,09 пункта. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 20 225,11 пункта. Ранее в этот же день вышли данные о безработице в Японии. Согласно статистическому бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, показатель с учетом сезонных колебаний в декабре снизился до уровня в 2,4% с 2,5% в ноябре. Хотя ранее аналитики ожидали его сохранения на ноябрьском уровне.
япония
москва
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, индексы, япония, москва, азиатско-тихоокеанский регион, nikkei 225, kospi, shenzhen composite
Рынки, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Nikkei 225, KOSPI, Shenzhen Composite
07:54 31.01.2025
 
Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии

Биржи АТР преимущественно растут на данных о безработице в Японии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут после публикации данных о безработице в Японии, уровень которой в декабре неожиданно снизился, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,52%, до 8 538,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 39 617,5 пункта; южнокорейский KOSPI падает на 1,29%, до 2 503,98 пункта.
В пятницу торги в Китае и Гонконге закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,06%, до 3 250,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1 911,09 пункта. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 20 225,11 пункта.
Ранее в этот же день вышли данные о безработице в Японии. Согласно статистическому бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, показатель с учетом сезонных колебаний в декабре снизился до уровня в 2,4% с 2,5% в ноябре. Хотя ранее аналитики ожидали его сохранения на ноябрьском уровне.
 
РынкиТоргиИндексыЯПОНИЯМОСКВААзиатско-Тихоокеанский регионNikkei 225KOSPIShenzhen Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала