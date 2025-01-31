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Рубль и биткоин нацелены на рост

Рубль и биткоин нацелены на рост - 31.01.2025, ПРАЙМ

Рубль и биткоин нацелены на рост

В четверг, 30 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,10%, до 98,40 руб., евро/рубль – на 0,87%, до 102,03... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T08:54+0300

2025-01-31T08:54+0300

2025-01-31T08:54+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В четверг, 30 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,10%, до 98,40 руб., евро/рубль – на 0,87%, до 102,03 руб., юань/рубль – на 1,26%, до 13,23 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 31 января: доллар – 98,0062 руб., евро – 102,7782 рубля. Рубль достиг максимальных значений с начала октября прошлого года. Боковой тренд по доллару и восстановление цен на нефть помогли ему пройти значимый уровень 99 руб. против доллара, 130 руб. против евро и 13,35 руб. против юаня. И хоть технический анализ сейчас слабо работает на локальном валютном рынке, нельзя не заметить, что чаша весов явно склонилась на сторону нацвалюты. Баррель Brent подорожал на 0,30%, до $76,06. Цена восстановилась с минимума $74,98. Ключевым событием для нефтяного рынка станет предстоящая встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на начало следующей недели. Особый интерес представляет реакция альянса на призывы США об увеличении добычи нефти. Дополнительным фактором неопределенности выступает заявление о возможном введении 25-процентной пошлины на весь импорт из Канады и Мексики, которые являются значимыми поставщиками нефти для американского рынка. Стоит обратить внимание на инфляционный фон – он существенно влияет на курсообразование. Инфляция просто зашкаливает: с начала января по 27 число рост цен составил 1,14%. В годовом выражении она ускорилась до 10,13%. Ничего себе начало года! Важно отметить, что текущая жесткая денежно-кредитная политика с ключевой ставкой на уровне 21% продолжает оказывать сдерживающее влияние на кредитование и, как следствие, на курсовую динамику рубля. При этом раскручивание инфляции заставит ЦБ России пойти еще на одно повышение ставки. Ставка в 21% и так запредельная – компании все равно будут перекладывать проценты на граждан, поэтому ЦБ предстоит непростая задачка: на чью встать сторону? В пятницу, 31 января, на торгах в Азии нефть торгуется на уровне 76,39. Цена находится у трендовой линии от вершины $82,63 (15 января). Пробой $76,55 откроет дорогу к $78,30. Рост котировок сдерживается ростом индекса доллара. Сохраняется неопределенность относительно сроков первого снижения ставок ФРС. В центре внимания – данные по базовому индексу расходов на личное потребление за декабрь 2024. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 98,40 руб. Если неделя по доллару закроется ниже $99,00, то следует признать силу рубля на фоне слабого спроса со стороны импортеров. У них могли возникнуть проблемы с логистикой и платежами после введения новых санкций, но чем дольше сжимается пружина, тем сильнее будет рост рублевых пар на фоне возобновления покупок валюты по контрактам внешнеэкономической деятельности. Рубль дорожает, индекс Мосбиржи торгуется около 3000 п. Участники рынка находятся в ожидании онлайн-встречи Путина с Трампом в надежде на лучшие времена. По рублевым парам сегодня без прогнозных уровней – хочется посмотреть, на каких отметках завершится торговая неделя. По доллару уже замаячил уровень 95 руб. Продавцам стоит придать ускорение – и уровень будет достигнут к 7 февраля. Жду закрытия недели, чтобы оценить вероятность скатывания к этому уровню. Индекс Мосбиржи вырос на 0,99%, до 2967,96 п., индекс РТС – на 0,58%, до 953,84 п. Утренняя сессия сегодня опять открылась ростом. Похоже, индекс IMOEX возьмет уровень 3000. На данный момент на рынке нет агрессивных продаж, а значит, покупатели постараются продавить значение индекса выше. В четверг пара BTCUSDT повысилась на 0,95%, до $104722. В начале американской сессии цена повышалась до $106457, но покупатели отступили к $104000. Биткоин и другие криптовалюты в последнее время не радуют инвесторов своим ростом. Вместо этого рынок с 20-го демонстрирует волатильность, которая связана с множеством внешних факторов. Например, недавние изменения на фондовом рынке, особенно среди компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), оказали влияние на стоимость цифровых активов.

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2025

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков