Биткоин и США: происходит важное

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В ходе торговой сессии 30 января биткоин продемонстрировал умеренный рост на 0,95%, достигнув отметки $104 722. Во время американской сессии котировки достигали внутридневного максимума в $106 457, однако впоследствии произошла коррекция до уровня $104 000.Криптовалютный рынок переживает период повышенной волатильности, начавшийся с 20 января. Ожидания инвесторов относительно продолжения восходящего тренда пока не оправдываются. Существенное влияние на динамику цифровых активов оказывает ситуация на фондовом рынке, особенно в секторе компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте. Недавнее снижение котировок Nvidia, ведущего производителя графических процессоров для майнинга, также негативно отразилось на настроениях участников рынка.Несмотря на публикацию указа Белого дома о регулировании криптовалют, реакция рынка оказалась сдержанной. Если биткоин практически не изменился в цене, то альткоины продемонстрировали более заметную волатильность. Текущая ситуация указывает на сохраняющийся скептицизм инвесторов относительно перспектив устойчивого роста.По состоянию на 31 января, в ходе азиатской сессии, биткоин торгуется на уровне $104 275. Общий внешний фон для криптовалютного рынка сохраняет позитивный настрой. По оценкам BitRiver, для продолжения восходящего движения критически важно закрытие торговой недели выше $105 500 с последующим преодолением уровня $107250, сформированного максимумами 21-24 января. В краткосрочной перспективе на часовом таймфрейме ключевой целевой уровень располагается в районе $106 000.Участники рынка сейчас пристально следят за финансовой отчетностью ведущих технологических компаний, включая Microsoft, Tesla и Apple. Результаты их деятельности могут оказать значительное влияние на настроения инвесторов, особенно учитывая их связь с сектором искусственного интеллекта. Дополнительным фактором влияния станет публикация данных по расходам на личное потребление, которые могут внести коррективы в текущую динамику рынка.
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В ходе торговой сессии 30 января биткоин продемонстрировал умеренный рост на 0,95%, достигнув отметки $104 722. Во время американской сессии котировки достигали внутридневного максимума в $106 457, однако впоследствии произошла коррекция до уровня $104 000.
Криптовалютный рынок переживает период повышенной волатильности, начавшийся с 20 января. Ожидания инвесторов относительно продолжения восходящего тренда пока не оправдываются. Существенное влияние на динамику цифровых активов оказывает ситуация на фондовом рынке, особенно в секторе компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте. Недавнее снижение котировок Nvidia, ведущего производителя графических процессоров для майнинга, также негативно отразилось на настроениях участников рынка.
Несмотря на публикацию указа Белого дома о регулировании криптовалют, реакция рынка оказалась сдержанной. Если биткоин практически не изменился в цене, то альткоины продемонстрировали более заметную волатильность. Текущая ситуация указывает на сохраняющийся скептицизм инвесторов относительно перспектив устойчивого роста.
По состоянию на 31 января, в ходе азиатской сессии, биткоин торгуется на уровне $104 275. Общий внешний фон для криптовалютного рынка сохраняет позитивный настрой. По оценкам BitRiver, для продолжения восходящего движения критически важно закрытие торговой недели выше $105 500 с последующим преодолением уровня $107250, сформированного максимумами 21-24 января. В краткосрочной перспективе на часовом таймфрейме ключевой целевой уровень располагается в районе $106 000.
Участники рынка сейчас пристально следят за финансовой отчетностью ведущих технологических компаний, включая Microsoft, Tesla и Apple. Результаты их деятельности могут оказать значительное влияние на настроения инвесторов, особенно учитывая их связь с сектором искусственного интеллекта. Дополнительным фактором влияния станет публикация данных по расходам на личное потребление, которые могут внести коррективы в текущую динамику рынка.
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