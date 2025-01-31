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Биткоин и США: происходит важное - 31.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250131/bitkoin-854577195.html
Биткоин и США: происходит важное
Биткоин и США: происходит важное - 31.01.2025, ПРАЙМ
Биткоин и США: происходит важное
В ходе торговой сессии 30 января биткоин продемонстрировал умеренный рост на 0,95%, достигнув отметки $104 722. Во время американской сессии котировки достигали | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:31+0300
2025-01-31T09:31+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В ходе торговой сессии 30 января биткоин продемонстрировал умеренный рост на 0,95%, достигнув отметки $104 722. Во время американской сессии котировки достигали внутридневного максимума в $106 457, однако впоследствии произошла коррекция до уровня $104 000.Криптовалютный рынок переживает период повышенной волатильности, начавшийся с 20 января. Ожидания инвесторов относительно продолжения восходящего тренда пока не оправдываются. Существенное влияние на динамику цифровых активов оказывает ситуация на фондовом рынке, особенно в секторе компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте. Недавнее снижение котировок Nvidia, ведущего производителя графических процессоров для майнинга, также негативно отразилось на настроениях участников рынка.Несмотря на публикацию указа Белого дома о регулировании криптовалют, реакция рынка оказалась сдержанной. Если биткоин практически не изменился в цене, то альткоины продемонстрировали более заметную волатильность. Текущая ситуация указывает на сохраняющийся скептицизм инвесторов относительно перспектив устойчивого роста.По состоянию на 31 января, в ходе азиатской сессии, биткоин торгуется на уровне $104 275. Общий внешний фон для криптовалютного рынка сохраняет позитивный настрой. По оценкам BitRiver, для продолжения восходящего движения критически важно закрытие торговой недели выше $105 500 с последующим преодолением уровня $107250, сформированного максимумами 21-24 января. В краткосрочной перспективе на часовом таймфрейме ключевой целевой уровень располагается в районе $106 000.Участники рынка сейчас пристально следят за финансовой отчетностью ведущих технологических компаний, включая Microsoft, Tesla и Apple. Результаты их деятельности могут оказать значительное влияние на настроения инвесторов, особенно учитывая их связь с сектором искусственного интеллекта. Дополнительным фактором влияния станет публикация данных по расходам на личное потребление, которые могут внести коррективы в текущую динамику рынка.
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2025
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:31 31.01.2025
 

Биткоин и США: происходит важное

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В ходе торговой сессии 30 января биткоин продемонстрировал умеренный рост на 0,95%, достигнув отметки $104 722. Во время американской сессии котировки достигали внутридневного максимума в $106 457, однако впоследствии произошла коррекция до уровня $104 000.
Криптовалютный рынок переживает период повышенной волатильности, начавшийся с 20 января. Ожидания инвесторов относительно продолжения восходящего тренда пока не оправдываются. Существенное влияние на динамику цифровых активов оказывает ситуация на фондовом рынке, особенно в секторе компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте. Недавнее снижение котировок Nvidia, ведущего производителя графических процессоров для майнинга, также негативно отразилось на настроениях участников рынка.
Несмотря на публикацию указа Белого дома о регулировании криптовалют, реакция рынка оказалась сдержанной. Если биткоин практически не изменился в цене, то альткоины продемонстрировали более заметную волатильность. Текущая ситуация указывает на сохраняющийся скептицизм инвесторов относительно перспектив устойчивого роста.
По состоянию на 31 января, в ходе азиатской сессии, биткоин торгуется на уровне $104 275. Общий внешний фон для криптовалютного рынка сохраняет позитивный настрой. По оценкам BitRiver, для продолжения восходящего движения критически важно закрытие торговой недели выше $105 500 с последующим преодолением уровня $107250, сформированного максимумами 21-24 января. В краткосрочной перспективе на часовом таймфрейме ключевой целевой уровень располагается в районе $106 000.
Участники рынка сейчас пристально следят за финансовой отчетностью ведущих технологических компаний, включая Microsoft, Tesla и Apple. Результаты их деятельности могут оказать значительное влияние на настроения инвесторов, особенно учитывая их связь с сектором искусственного интеллекта. Дополнительным фактором влияния станет публикация данных по расходам на личное потребление, которые могут внести коррективы в текущую динамику рынка.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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