https://1prime.ru/20250131/bundestag-854595280.html

Бундестаг отверг законопроект об ужесточении миграционного законодательства

Бундестаг отверг законопроект об ужесточении миграционного законодательства - 31.01.2025, ПРАЙМ

Бундестаг отверг законопроект об ужесточении миграционного законодательства

Бундестаг ФРГ проголосовал вечером в пятницу против проекта закона об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого до этого вызвало массовые... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T19:32+0300

2025-01-31T19:32+0300

2025-01-31T19:32+0300

германия

бундестаг

миграция

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Бундестаг ФРГ проголосовал вечером в пятницу против проекта закона об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого до этого вызвало массовые протесты в стране. ""За" проголосовали 338 депутатов, "против" - 350 депутатов, 5 депутатов воздержались", - объявила итоги голосования вице-президент законодательного органа Петра Пау. Трансляция заседания проводилась на канале парламента в YouTube.

https://1prime.ru/20250131/ukraina-854588933.html

германия

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германия, бундестаг, миграция