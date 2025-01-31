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Бундестаг отверг законопроект об ужесточении миграционного законодательства
Бундестаг отверг законопроект об ужесточении миграционного законодательства - 31.01.2025, ПРАЙМ
Бундестаг отверг законопроект об ужесточении миграционного законодательства
Бундестаг ФРГ проголосовал вечером в пятницу против проекта закона об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого до этого вызвало массовые... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T19:32+0300
2025-01-31T19:32+0300
2025-01-31T19:32+0300
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бундестаг
миграция
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Бундестаг ФРГ проголосовал вечером в пятницу против проекта закона об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого до этого вызвало массовые протесты в стране. ""За" проголосовали 338 депутатов, "против" - 350 депутатов, 5 депутатов воздержались", - объявила итоги голосования вице-президент законодательного органа Петра Пау. Трансляция заседания проводилась на канале парламента в YouTube.
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германия, бундестаг, миграция
ГЕРМАНИЯ, Бундестаг, миграция
Бундестаг отверг законопроект об ужесточении миграционного законодательства
Парламент ФРГ не принял законопроект об ужесточении миграционного законодательства
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Бундестаг ФРГ проголосовал вечером в пятницу против проекта закона об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого до этого вызвало массовые протесты в стране.
""За" проголосовали 338 депутатов, "против" - 350 депутатов, 5 депутатов воздержались", - объявила итоги голосования вице-президент законодательного органа Петра Пау. Трансляция заседания проводилась на канале парламента в YouTube.
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