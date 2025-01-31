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Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам - 31.01.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам

Стоимость доллара растет к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T18:21+0300

2025-01-31T18:21+0300

2025-01-31T18:21+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0364 доллара с 1,0392 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 154,67 иены с уровня прошлого закрытия в 154,18 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24% - до 108,41 пункта. В пятницу также были опубликованы данные по США. Так, доходы населения страны в декабре ожидаемо выросли на 0,4% в месячном выражении, в то время как расходы увеличились сильнее ожиданий - на 0,7%. Первый месяц года американская валюта готовится завершить в минусе. С начала января евро подорожал к доллару на 0,1%, иена - на 1,6%, а индекс доллара опустился на 0,4%.

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доллар сша, евро, иена, курсы валют