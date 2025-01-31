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Доллар дорожает к мировым валютам - 31.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250131/dollar-854592735.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 31.01.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T18:21+0300
2025-01-31T18:21+0300
экономика
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0364 доллара с 1,0392 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 154,67 иены с уровня прошлого закрытия в 154,18 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24% - до 108,41 пункта. В пятницу также были опубликованы данные по США. Так, доходы населения страны в декабре ожидаемо выросли на 0,4% в месячном выражении, в то время как расходы увеличились сильнее ожиданий - на 0,7%. Первый месяц года американская валюта готовится завершить в минусе. С начала января евро подорожал к доллару на 0,1%, иена - на 1,6%, а индекс доллара опустился на 0,4%.
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доллар сша, евро, иена, курсы валют
Экономика, Доллар США, евро, иена, курсы валют
18:21 31.01.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0364 доллара с 1,0392 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 154,67 иены с уровня прошлого закрытия в 154,18 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24% - до 108,41 пункта.
В пятницу также были опубликованы данные по США. Так, доходы населения страны в декабре ожидаемо выросли на 0,4% в месячном выражении, в то время как расходы увеличились сильнее ожиданий - на 0,7%.
Первый месяц года американская валюта готовится завершить в минусе. С начала января евро подорожал к доллару на 0,1%, иена - на 1,6%, а индекс доллара опустился на 0,4%.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля
17:31
 
ЭкономикаДоллар СШАевроиенакурсы валют
 
 
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