https://1prime.ru/20250131/dollar-854592735.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 31.01.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T18:21+0300
2025-01-31T18:21+0300
2025-01-31T18:21+0300
экономика
доллар сша
евро
иена
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0364 доллара с 1,0392 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 154,67 иены с уровня прошлого закрытия в 154,18 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24% - до 108,41 пункта. В пятницу также были опубликованы данные по США. Так, доходы населения страны в декабре ожидаемо выросли на 0,4% в месячном выражении, в то время как расходы увеличились сильнее ожиданий - на 0,7%. Первый месяц года американская валюта готовится завершить в минусе. С начала января евро подорожал к доллару на 0,1%, иена - на 1,6%, а индекс доллара опустился на 0,4%.
https://1prime.ru/20250131/kursy-854591583.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_e7eba5da5a0c43618ba2a934dedf0168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар сша, евро, иена, курсы валют
Экономика, Доллар США, евро, иена, курсы валют
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к мировым валютам в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0364 доллара с 1,0392 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 154,67 иены с уровня прошлого закрытия в 154,18 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24% - до 108,41 пункта.
В пятницу также были опубликованы данные по США. Так, доходы населения страны в декабре ожидаемо выросли на 0,4% в месячном выражении, в то время как расходы увеличились сильнее ожиданий - на 0,7%.
Первый месяц года американская валюта готовится завершить в минусе. С начала января евро подорожал к доллару на 0,1%, иена - на 1,6%, а индекс доллара опустился на 0,4%.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля